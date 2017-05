Soběslavské letiště se ponoří do víru oslav sedmdesátého výročí

Soběslav - S hrdostí a v plné svěžesti si v sobotu 27. května připomene Aeroklub Soběslav sedmdesáté výročí svého založení.

Soběslavské letištěFoto: Archiv Aeroklubu Soběslav

Organizované létání v Soběslavi slaví toto jubileum právě v letošním roce, podle slov současného předsedy aeroklubu Bohumíra Ctibora je ovšem jeho zárodek ještě starší. „S myšlenkou založení klubu si několik nadšenců pohrávalo už v roce 1945 hned po válce, ale bylo to zatím jen takové plánování a těšení se u piva. Dva roky se potom čekalo, až se všechno potřebné vyřídí,“ ohlíží se do historie.



Od chvil, kdy byl vyroben první naviják a svépomocí postaven dřevěný hangár, který slouží dodnes, dýchá soběslavské letiště neutuchajícím nadšením svých členů. Ti prožili v aeroklubu nespočet krásných chvil a uložili do své klenotnice spoustu nesmazatelných zážitků.



Nad letištěm ale ne vždy zářilo růžové slunce. V roce 1962 postihla Aeroklub Soběslav tragédie, kdy při nehodě letounu zahynul Václav Pazdera. Právě v šedesátých letech byla navíc výrazně ohrožená samotná existence letiště. „V té době docházelo k reorganizaci sítě letišť a upřednostňována samozřejmě byla ta ve větších městech. Na seznamu letišť, která se měla zrušit, byla i Soběslav. Členové našeho aeroklubu i další lidé se ale o zachování letiště rvali jako lvi a nakonec všechno dopadlo dobře,“ ohlíží se za temnou kapitolou létání v Soběslavi Bohumír Ctibor. Na jihu Čech nakonec neprošlo konečným sítem letiště v Písku.



Aeroklub v Soběslavi přečkal bez újmy i povodňovou pohromu v roce 2002, přestože sídlí v sousedství s řekou Lužnicí. „Nebylo to nic dramatického. Plocha se sice ocitla pod vodou, ale co se týče budov a letadel, žádné výrazné škody nám to nezpůsobilo. Některá letadla jsme pro jistotu odvezli a byli jsme připraveni reagovat dál, ale v té nejhorší chvíli tam byla asi metr rezerva,“ popisuje situaci předseda aeroklubu.



A dotaz na nejveselejší historky ze života aeroklubu? Ten zůstal bez odpovědi. „Nic konkrétního mne opravdu nenapadá, ale je to tím, že tady hezké chvíle prožíváme pořád. Není to jen o létání, ale také o partě, kterou tu máme výbornou. Jsme prostě rádi, že jsme takoví, jací jsme,“ usmívá se Bohumír Ctibor.

PROGRAM OSLAVHarmonogram slavnostního dne je provázaný s oslavami Dne dětí. Brány letiště se pro zájemce otevřou v 10 hodin, od 13 hodin pak vypuknou organizované soutěže o zajímavé ceny. Návštěvníkům se během dne představí složky integrovaného záchranného systému i s jejich technikou či kynologové, k vidění bude prezentace branných sportů i vystoupení tučapských gymnastek. Po 17. hodině nastane čas vyhrazený internímu setkání současných i bývalých členů.