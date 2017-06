Smrčkův dům vydal nová svědectví doby Petra Voka

Soběslav - Řehoř Smrčka, primátor Soběslavi a přítel Petra Voka, po sobě zanechal dům na náměstí, jenž slouží zdejšímu muzeu a poslední Rožmberk ho v něm navštěvoval.

Ilustrační fotoFoto: Deník/ Archiv

To bylo v polovině 16. století, kdy panství Soběslav dostal Petr od svého bratra Viléma. Při práci na jeho opravě nyní muzejníci objevili původní podlahu, po níž tedy oba vážení pánové šlapali. A také zavodněnou jámu, o níž vedoucí muzea Daniel Abazid předpokládá, že je pozůstatkem soukenické dílny.

„Smrčka byl totiž nejen primátorem, ale také obchodníkem se suknem a výrazným soukeníkem,“ vysvětluje souvislost s jámou, v níž soukeníci látky zřejmě máčeli.

Všechny novinky expozice Život na Blatech a Kozácku a objevy veřejnost uvidí při Noci v Blatském muzeu, která nastane v pátek 23. června v 17 hodin. Daniel Abazid slibuje spousty zajímavostí.

„Otevřeme zcela novou národopisnou expozici, kterou jsme dosud jen s částečnými obměnami měli již od 70. let. Vznikla nová místnost se světnicí blatského statku a výrazně jsme rozšířili sbírku krojů,“ uvedl vedoucí pobočky Husitského muzea v Táboře k nainstalované blatské návsi s krojovanými selkami.

Také děti získaly svoji muzejní místnost. Spíše hernu, kde si vyzkouší různé lidové prvky, vylezou na pec nebo se pohoupou na dřevěném koníkovi, kterého pamatují jejich prarodiče.

Představením nové expozice ale Noc v Blatském muzeu nekončí. Kateřina Nimrichtrová z Husitského muzea upozorňuje například na zahájení dlouhodobé výstavy obrazů regionálních malířů Krajina Táborska ve výtvarném umění, které dostalo prostor v nově využitém druhém patře domu. Atraktivním bodem programu bude i zahájení sezónní výstavy fotografií Petra Mareše Táborsko.

„Výstava doprovázející vydání stejnojmenné knihy ukáže region pohledem mladého fotografa, jehož snímky navíc zdobí i novou etnografickou expozici,“ doplnila za pořadatele Noci, již šesté v pořadí.

Smrčkův dům najdete na náměstí Republiky. Zajímavostí je, že bývalý primátor dostal při povýšení do šlechtického stavu přídomek ze Sabinova. Ani Daniel Abazid netuší, podle čeho ho tenkrát zvolili, ale zajímavostí je, že slovenský Sabinov se o stovky let později shodou okolností stal partnerským městem Soběslavi. Řehoř Smrčka jim k sobě vyšlapal cestu. „Je to ale opravdu náhoda, dokonce jsem se ptal, zda to byl záměr. Bylo mi ale řečeno, že o přídomku Smrčky se tenkrát nevědělo,“ přidal kuriozitku na závěr s tím, že při tvorbě interiéru využili i moderní technologie, a sice videoprojekci. Diváci si díky ní projdou celý rok na blatech.

Noc v Blatském muzeu doprovodí živá lidová kultura, kdy vystoupí Soběslavská chasa mladá a dětský folklórní soubor Dubínek ze Sezimova Ústí a ten doprovodí soběslavský dudácký soubor Jitra. Šestá noc v muzeu skončí ve 22 hodin.