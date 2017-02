Sluníčko svítí, ale led na Jordánu je stále kvalitní

Tábor – Hrázný Jordánu Jiří Černý se v neděli vydal na Jordán a na čtyřech kontrolních místech přeměřil sílu ledu: stále si drží naprosto bezpečnou míru 29 centimetrů.

Led na Jordánu je stále kvalitní.Foto: Jiří Dintar

Jiří Černý žertuje, že by udržel i slona.

„Dokonce je led stále spojený s břehem a dosud hodně silný, což mne celkem překvapilo. Je krytý sněhem, který je zase díky ledu zmrzlý, takže k němu nemůže sluníčko. Pokud ale teploty v noci už nebudou klesat pod nulu, bude tání rychlé," říká hrázný Jiří Černý.

Ve své kanceláře v Čevaku má Jordán stále na očích. Z grafu tak on-line sleduje hodnotu přítoků a odtoků. Jejích síly ještě včera ráno byly vyrovnané. „Do neděle se skutečně nedělo nic, ale teď už je vidět, že nátok jde pomalu nahoru a že se začnou projevovat noční plusové teploty. Jordán má povodí ve vyšších polohách, takže to velké tání bude mít zpoždění," uvedl Jiří Černý stav k pondělní 10. hodině.

Jakmile přítok pokoří odtok, začne Jordán odpouštět. Nyní do Jordánu přitéká kolem 150 litrů za sekundu a odtéká 200 litrů.

Nejen v korytu Jordánu se může co nevidět projevit příval vody ze sněhu, kterého bylo ve srovnání s předchozími roky podstatně více. Podle hydrologa českobudějovického ČHMÚ Tomáše Vlasáka je předpoklad, že během úterka a středy se Nežárka dostane až na první stupeň povodňové aktivity, což je bdělost. „Očekáváme, že střední Nežárku bude plnit tání z Vysočiny, takže určité riziko překročení povodňového stupně je, ale nic nenasvědčuje tomu, že hladiny šly na vyšší stupně a způsobily nějaké škody, řeky zůstanou v korytech," ujišťuje s ohledem na současné předpovědi Tomáš Vlasák.

Ve čtvrtek už by se zase mělo ochladit, což tání zpomalí. Podmínky pro klidný průběh jsou prozatím příznivé. „Nebude totiž pršet a silnější vítr bude pouze na Šumavě. Také sněhu není extrémní množství, i když je ho letos víc, nejdou zásoby sněhu srovnat s rokem 2006. Aby přišla povodeň, muselo by minimálně dvojnásobně víc srážek," vysvětluje hydrolog s tím, že k tomuto sice může dojít, ale předpovědi k němu prozatím nesměřují.

Zmíněný rok 2006 měl za několik desítek let nejdramatičtější průběh jarní oblevy. Spolu s vytrvalým deštěm způsobila povoden, jejíž začátek se datuje na 25. březen. Na Táborsko dorazila až kolem 30. března a Veselí nad Lužnicí, jímž protéká kromě Lužnice právě i Nežárka, dostalo po čtyřech letech další obrovský úder a ve městě s obavami sledovali, zda tlaku živlu odolá starý most přes Lužnici. Příval vody opět zaplavil velkou část města. Radnice musela evakuovat lidi z 24 ulic, což znamenalo 1270 občanů. Voda se ale vrátila i na další stejná místa, kde pustošila v roce 2002: do bechyňského Zářečí, do Plané nad Lužnicí, která musela stěhovat obyvatele domu s pečovatelskou službou, v Sezimově Ústí zaplavila většinu chat na Soukeníku, neprůjezdná se stala táborská Lužnická ulice. Táborskem se na jaře roku 2006 valila až padesátiletá voda, na celém toku Lužnice tehdy platil stav ohrožení.

V jihočeských horách se v té době držela miliarda kubíků sněhu. To bylo rekordní množství.