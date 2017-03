Školku již zbourali, teď začnou stavět

Sezimovo Ústí - Dům s byty pro starší obyvatele v Sezimově Ústí již má za sebou druhý krok: demolici bývalé mateřské školy v ulici K Hájence. Do seniorů ale hodlají investovat i další města.

Roky nevyužívaná školka sloužila knihovně a soukromé firmě, nyní ji ale srovnali se zemí a na její místo Sezimovoústečtí postaví dům s pečovatelskou službou.Foto: Jiří Dintar

Již není jen na papíře. Novému domu s pečovatelskou službou už udělala místo bývalá a přes 10 let nevyužívaná školka. Město ji tento týden poslalo k zemi. Než se z ní stala hromada odpadu, museli ještě vybudovat novou knihovnu, která v objektu sídlila. Starosta Martin Doležal říká, že již jsou na cestě i k firmě, jež dům postaví. „Máme všechny dokumenty i návrhy smluv a během týdne až dvou vypíšeme zadání zakázky," potvrdil. Když výběr zhotovitele poběží podle představ radnice, se stavbou domu s podporovaným bydlením do července začnou, aby do konce roku stál.

Naplánovaný postup ale může v Sezimově Ústí zbrzdit dotace. „Pokud ji nezískáme, práce zpomalíme, nebo můžeme změnit poměr bytů 1+kk a 2+kk, neboť pouze menší podporuje dotace a mají tudíž regulovaný nájem," naznačil starosta Martin Doležal s tím, že žádosti o bydlení zatím od občanů nepřijímají. Dosud nemají stanovená pravidla.

Již jsme informovali, že do seniorů hodlají investovat i jinde. Centrum seniorů připravuje Tábor v prostoru u nemocnice a podobný domov se zvláštním režimem zaměřený na lidi s Alzheimerovou nemocí chtějí už příští rok začít stavět také Veselští. Nyní hodlají podat žádost o dotaci, jež by mohla pokrýt 75 procent nákladů, které se ve Veselí šplhají na 40 milionů, v Táboře na 150 milionů. Jak upřesnil starosta Veselí Ladislav Sýkora, objekt vyroste v sousedství stávajícího domova seniorů.

„Půjde o patrovou přístavbu, kterou by mohlo obývat 20 klientů s různými typy demencí," říká.

V sousední Soběslavi zase hodlají zvýšit kapacitu domova seniorů ze současných 76 míst o dalších 24 na rovnou stovku. Ředitelka Zina Petrásková eviduje 456 žádostí o umístění, takový převis poptávky ale současná kapacita nezvládá. Pomoci by tak měla patrová nástavba domu.

Podle místostarosty Vladimíra Drachovského také Soběslav žádá o dotaci, neboť náklady na nástavbu se dotýkají 30 milionů.

BOROTÍN AKCI ZASTAVIL

Naopak Borotín ze svých dlouholetých plánů se stavbou seniorského domu musel odstoupit. Místostarostka Lenka Pípalová říká, že než ke stavbě došlo, už dům nevyhovuje kapacitou, a proto pro stavbu hledají novou lokalitu.

„Projekt jsme tedy dočasně pozastavili a snažíme se najít pozemky, které by nám umožnily stavbu domova pro 20 seniorů zrealizovat. Zároveň ale čekáme, zda se neobjeví lepší dotační program, jenž by nám dal možnost postavit původní menší domov pro 12 klientů," vysvětlila Lenka Pípalová. Předpokládané náklady úspornější varianty se pohybují kolem 20 milionů.