Sklizeň jde do finále. Jihočeši slaví dožínky

Boršov nad Vltavou - Žně vrcholí, na většině Jihočeského kraje je už úroda pod střechou. Výnosy sice netrhají rekordy, ale zemědělci jsou spokojení.

„Z pohledu desetiletí je letos sklizeň obilí lehce nadprůměrná. Hůř jsou na tom jarní obiloviny, které utrpěly červnovým suchem. Nejhorší je to s travními porosty a kukuřicí, tam to vypadá neslavně,“ shrnula situaci Hana Šťastná z jihočeské Agrární komory.



JIHOČEŠI DRŽÍ TRADICI

Boršovští baráčníci uspořádali 21. dožínky opět na statku Františka Čerkla, který místní tradici před dvěma desítkami let obnovil. „Tu máte tetičko, tu máte kytičku, my jsme vám požali všechnu pšeničku, muziko hrej,“ zavelela rychtářka Ludmila Marešová, když byly slavnostně předány věnce z obilí. Připilo se pivem, pojedly se koláče a byl čas na dvoře Čerklovic statku zatančit. Potom se všichni přesunuli k další zábavě na fotbalové hřiště.





K dožínkám patří v Boršově koně. „František Čerkl byl vášnivý koňák. Když před jedenadvaceti lety obnovoval tradici dožínek, nemohli koně chybět. Dnes by měl radost, přijelo 16 povozů,“ vysvětlil starosta Jan Zeman.



„Až do rána se slavit ale nebude. Tetičky baráčnice už jsou přece jen trošku v letech. Chybí nám mladší generace, která by tradici udržovala dál,“ posteskla si v sobotu členka boršovských baráčníků Jana Koubová.