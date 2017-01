Sílu přírodního ledu oficiálně nikdo neměří

Táborsko - Milovníci zimních sportů nyní netrpělivě čekají na ochlazení. To by podle meteorologů mělo přijít už od neděle a nadšení bruslaři doufají ve slibné tuhnutí ledu.

Ilustrační foto.Foto: Jiří Kopáč

Předtím, než nazují brusle a vydají se na přírodní ledovou plochu, by ale měli tloušťku ledu řádně zkontrolovat. Nikde ho oficiálně neměří, a tak je vstup na přírodní kluziště jen na vlastní nebezpečí.

,,Kontroly ledu na Jordánu neděláme, nemáme k tomu vybavení ale především ani kompetence. Vstup je na vlastní nebezpečí," potvrdil Jan Fišer z táborského odboru ŽP. Měření ledu slouží jen Čevaku.

,,Sílu ledu sice měříme, ale nikoli pro účely informování bruslařů. Nicméně je pro ně nyní bezpečno, led je vysoký průměrně 20 centimetrů, ale místy není kvalitní," řekl nám v pátek hrázný Jiří Černý.

Názory na bezpečnou tloušťku ledu se různí, ale shodně začínají minimálně na 10 centimetrech. Takto silná vrstva se vytvoří po dobu pěti dnů, kdy je alespoň pětistupňový mráz. Více opatrní musí být především bruslaři na řekách, které jsou zrádnější a zamrzají delší dobu.

,,Do ledu mám vysekanou díru a měřím před každým víkendovým bruslením. Pokud je u nás alespoň 14 centimetrů, tak je bruslení bezpečné," říká Luděk Myler, který se stará o údržbu ledové plochy na veselských pískovnách. Bruslaři se tu mohou těšit na prohrnutý sníh, ale mají možnost si zapůjčit i hrabla a vytvořit si svou dráhu. Po celou otevírací dobu od deseti do setmění jsou v místním stánku připravené horké nápoje pro zahřátí.

Na bezpečí bruslařů myslí i v Chýnově, kde pracovníci Chýnovské majetkové pravidelně prohrnují sníh na rybníku a také měří sílu ledu. ,,Máme tady skoro profesionálního hasiče, takže vezmeme vrtačku a jdeme měřit. Podle nás by mělo být alespoň 18 cm, my jsme teď na dvaceti," popsal včerejší stav Podhradského a Škrobárenského rybníku vedoucí František Vácha.

Kdo nevěří přírodě, chce vyšší bezpečí, ale odmítá zimní stadion, může využít přírodního kluziště. Jedno takové mají v Bechyni u základní školy, další je k dispozici v Táboře za zimním stadionem. Zde si za celodenní bruslení na ploše 15 na 30 metrů zaplatíte 10 korun. Tuto plochu by jednatel TZMT Jan Benda do budoucna rád zastřešil, což by pomohlo prodloužit sezonu bruslení.

Klára Hejdová