Sezimovo Ústí se stane centrem Svojsíkova závodu

Sezimovo Ústí - Dvacet družin skautů a skautek z celých jižních Čech se od pátku do neděle potká ve skautském areálu sezimovoústecké družiny, kde poměří síly i dovednosti.

Jednotlivé úkoly Svojsíkova závodu propojuje filmový a seriálový příběh Hvězdná brána. Velitel závodu Martin Doležal upřesnil, že vítězná skupina postoupí do celostátního finále. Na organizaci krajského kola se v Sezimově Ústí podílí vedoucí ze skautských středisek Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí a Opařany.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 11 let se počet skautek a skautů zvýšil ze 40 tisíc na téměř 58 tisíc. Skauting přináší dobrodružství a partu kamarádů, po celém světě se k němu hlásí na 50 milionů lidí z 216 zemí.

Svojsíkův závod pořádají skauti jednou za dva roky a vždy prověří znalosti i dovednosti v široké škále disciplín. Již od základní kol družiny plní řadu úkolů, které se promítají do konečného pořadí. Závod je určen pro skauty a skautky ve věku od 11 do 16 let a je vyvrcholením tradiční postupové soutěže čtyř až osmičlenných družin.

Cílem Svojsíkova závodu však není jen změření sil zúčastněných družin, ale hlavně podpora jejich fungování, spolupráce, setkávání, obohacení oddílových programů a vedení k praktickému využití skautských dovedností.

Jednotlivá kola závodu – základní, krajská a celostátní, jsou téměř vždy orientována na zajímavý příběh. Letos se pro jihočeské kolo stala inspirací Hvězdná brána, jíž na konci závodu projdou ti nejlepší. „Cílem příprav na závod je být co možná nejlépe sehranou partou. Důležité jsou schopnosti a dovednosti každého člena družiny, ale především myšlenka, že společně dokážete všechno,“ radí mladým závodníkům vedoucí sezimovoústeckých skautů Martin Doležal.

Celostátní finále Svojsíkova závodu se uskuteční v září v Orlovských lesích u Humpolce.