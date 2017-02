Se zeleným odpadem padla volba na Turovec

Táborsko - Studie ukázala, že stavba nové kompostárny se trojměstí Tábor - Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí ekonomicky nevyplatí.

Kompostárna. Foto: Attila Racek.

Ve městech se shodli, že svůj zelený odpad budou ke zpracování vozit do Turovce, kde místní firma v polovině roku začne kompostárnu budovat. Jednatelka firmy Martina Hejná věří, že do cesty se žádné komplikace nepostaví, neboť v ruce už drží všechny potřebné souhlasy a do konce února předloží posouzení vlivu na životní prostředí. "Předpokládáme, že se stavbou začneme v polovině června a na konci sezony, tedy v říjnu, bychom chtěli přijmout první tunu zeleného odpadu," upřesnila postup.

V první etapě jejich technologie bude moci zpracovat 5000 tun biologického odpadu ročně, postupně linka zvládne až deset tisíc tun. Z Turovce bude odcházet substrát, který firma bude nabízet zemědělcům nebo technickým službám. Jen Tábor by do Turovce mohl ročně vozit přes dva tisíce tun, přičemž je úkolem každým rokem toto číslo navyšovat, aby na skládku se směsným odpadem šlo bioodpadu co nejméně. "Kompostárna vznikne mimo obec, auta přes vesnici jezdit nebudou, tak obecně nám provoz vadit nebude. Navíc obec ani občané nebudou muset za uložení firmě platit," ujišťuje starosta Turovce Pavel Prokop.

To se netýká ostatních dodavatelů zeleně. Místostarostka Tábora Kateřina Bláhová počítá, že za zpracování jedné tuny zaplatí v rozmezí od 350 do 650 korun. "To počítám to nejsložitější zpracování, kdy odpad projde i hygienizací," dodává s tím, že touto technologií disponuje pak už jen kompostárna v Jarošovicích, kam táborský odpad končí nyní. Turovec je výhodný především z pohledu dopravy. To vyhovuje také starostovi Sezimova Ústí Martinu Doležalovi, který je velkým zastáncem ochrany přírody.

"Navíc je tato varianta pro nás logická a nebude se jezdit přes mosty, které bývají úzkým hrdlem v dopravě," vyzdvihuje další bonus Turovce. Na jízdě nejvíce ušetří Planá, která to do této vesnice má jen pět kilometrů. Jak uvedl starosta Jiří Šimánek, zatím využívají vlastní kompostárnu. "Zelené plochy ale narůstají, tak je otázka, jak dlouho s ní vydržíme. Ve chvíli, kdy nám už nebude stačit, využijeme komerční kompostárny," naznačil. Firma Lama za výstavbu provozovny vydá celkem kolem 20 milionů.

Studii, která měla městům naznačit nejvýhodnější variantu, zadal Tábor loni v květnu. Autor pracoval jak s výstavbou nové, tak se stávajícími, celkem v okruhu 35 kilometrů, aby nakládání s odpadem neprodražoval transport. Nejhůř v posouzení dopadly Klenovice. "Je to již malá skládka a také je nejdál. Aby splnila hygienické požadavky, potřebovala by pro technologii daleko větší prostor," vysvětlila Kateřina Bláhová.

Důvodem, proč je nyní biologicky rozložitelný odpad na radnicích tak aktuální, je povinnost obcí výrazně snížit jeho objem ukládaný na běžnou skládku. Od roku 2024 dokonce na tuto skládku už nebude smět vůbec.

Čtěte také: Radní se houfně zajímají o bioodpady