Schváleno: táborský zimní stadion bude mít nad ledem novinku

Tábor - Táborský zimní stadion dostal od zastupitelů 1,2 milionu na výměnu zobrazovacích tabulí nad ledovou plochou.

Stávající světelná kostka.Foto: Tomáš Danko

Takzvaná kostka sleduje hru a divákům zprostředkovává kromě skóre také odehraný čas a tresty hokejistů. Využívá se také pro zobrazení prezentace, a to i při ostatní sportech nebo kulturních pořadech na ploše. Místostarostka Michaela Petrová, která má tělovýchovná zařízení ve své gesci, argumentovala zastaralou technologií, na niž už není spolehnutí. Současnou kostku nahradí čtyři LED panely zasazené do stávajícího rámu.



Nové zařízení musí jednatel společnost TZMT Jan Benda zajistit nejpozději do konce října.