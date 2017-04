S Comettem Plus se svezete i bez peněz

Tábor – Platební karty doslova dobývají Tábor. Minulý týden začaly po městě fungovat parkovací automaty, které její použití umožňují, a nyní oznámil dopravce Comett Plus, že terminály pro bezhotovostní platby testuje ve vybraných dálkových spojích. Podle Slávka Bělocha z Tábora výborný nápad, byť zatím si ho v autobuse nevyzkoušel. V pátek tento typ dopravy totiž zvolil po dlouhých letech.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

„Kartu ale používám běžně, na pumpě i v obchodech, takže určitě jde o dobrý nápad stejně jako u parkování, kdy člověk pokaždé u sebe nemá drobné,“ hodnotí novinku, o níž vás před nástupem do vozu informuje velké logo na boku autobusu.



Táborský dopravce jako první a zatím i jako jediný v Jihočeském kraji pustil do vozů další moderní technologie. Řidič Libor Mikšík ze své praxe říká, že cestující se už rozkoukávají a nový způsob platby oťukávají. „Už to zkouší, postupně čím dál víc lidí. Všechno je rychlé, s pomalejší kartou vyřízení platby trvá pět až deset vteřin,“ zahání šofér představy fronty před autobusem. „Časově je to stejné, jako když manipulujeme s penězi, to teď odpadá a je to pro nás výhodnější, nemám tak těžkou kasírtašku,“ směje se Libor Mikšík, který se autobusem s terminálem vrátil v poledne z Českých Budějovic a mířil do Milevska.



Ředitel divize dálkových spojů Comettu Plus Aleš Melich upozornil, že platba ve vybraných spojích je možná pouze bezkontaktní kartou, vybavení v autobusech totiž postrádá klávesnici. Spolupráci dopravce uzavřel s ČSOB. „Lidé, kteří mají jinou banku, se ale nemusejí obávat nežádoucích poplatků, žádné jim strženy nebudou, zaplatí jako lidé s účtem u ČSOB,“ ujišťuje ředitel divize.



Comett Plus terminály vybavil 25 vozů z 56, které vyjíždí na trasy delší než 50 kilometrů. To znamená z Tábora do Prahy, Českých Budějovic a Vimperka. Testovanou novinku hlásí velká samolepka na voze a menší na dveřích při nástupu. V zájezdových autobusech Comett Plus nabízí i připojení k Wi-Fi, které se postupně dostává i do dalších dálkových vozů. „Uvidíme, jak se nám novinka uchytí a pak by se mohla rozšířit i do dalších spojů,“ naznačil Aleš Melich.



Městská doprava si na svůj velký den D ještě počká. Její šéf Petr Pistulka zmínil, že bezhotovostní platbu zkoušejí zatím jen velká města, neboť pořizovací náklady jsou pro menšího dopravce příliš vysoké. Ani tak se ale platební karty táborské MHD zcela nevyhnuly. „Zaplatit bezkontaktní kartou je možné za jízdenku z nového automatu na nádraží,“ představil Petr Pistulka další modernizaci v dopravě. Pro cestující v MHD již dříve zavedli platbu jízdného přes SMS nebo pomocí aplikace v chytrém telefonu.