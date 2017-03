Rušení míst radních se nedostalo ke slovu

Tábor – Opoziční zastupitel za ODS, František Dědič, šel na pondělní zasedání zastupitelů s návrhem, aby se hlasovalo o snížení počtu místostarostů a radních.

Táborská radniceFoto: Alena Šatrová

Je přesvědčen, že starosta spolu se dvěma placenými místostarosty a dohromady se sedmičlennou radou (tedy čtyři neuvolnění) práci lehce zvládnou. Při „minimalistickém programu“ jak nazval náplň práce devítičlenné rady se čtyřmi placenými politiky po rozpadu koalice, má ve vedení sedět i „minimalistický počet lidí“.

Ke slovu se v pondělí ale nedostal. Když zjistil, že ze schůze jsou omluveni tři kolegové – Lenka Horejsková z TOP 09, Štěpán Kadilák z ANO a Radoslav Kacerovský z T2020, sám materiál stáhl z jednání. „Chtěl jsem umožnit hlasováním všem sedmadvaceti členům zastupitelstva a když jsem viděl, že tři jsou omluveni, stáhnul jsem to, aby se i oni mohli příště vyjádřit a táborská veřejnost věděla, kdo je kdo,“ vysvětluje své rozhodnutí.

Vylučuje, že by u těchto tří už měl dohodnutou podporu. Ostatně Radoslav Kacerovský patří do týmu starosty Jiřího Fišera, který se snižováním počtu radních, jak se pro Táborský deník již vyjádřil, nesouhlasí. Lenka Horejsková z opoziční TOP 09 (nyní v zahraničí) sama na radnici působila v placené funkci místostarostky, nicméně její kolega Ladislav Novotný si s Františkem Dědičem notuje. „Popravdě asi bych byl pro, ale my o tom v organizaci teprve budeme jednat. Myslím si, že hodně práce na radnici ubylo, takže návrh má racionální základ,“ říká a jako právník vysvětluje, že zastupitelstvo má právo během funkčního období počet míst v radě snižovat a zase i navyšovat dle potřeby. Tedy zvolené odvolávat a zase schvalovat.

Přečtěte si také: Terénní vlny zadrží hluk i pach z kachní farmy

U ČSSD, konkrétně u Jana Babora, si František Dědič stoprocentní podporou být jistý nemůže, byť spolu Táboru dvě funkční období vládli. „Já jsem z toho trochu na rozpacích, přesně nevím, co tím Franta myslí, ale teď aktuálně náročnost na radnici neznám,“ je bývalý místostarosta nerozhodný. Na post byl zvolený v roce 1998 a následně i v roce 2002. To měl Tábor jen dva uvolněné místostarosty a jedno volební období koalice ustoupila tlaku opozice a zavedla pozici placeného předsedy kontrolního výboru, jehož plat byl srovnatelný s platem místostarosty. Když Františka Dědiče v roli hlavy města v roce 2910 střídala jeho stranická kolegyně Hana Randová, vyjednala si ODS zavedení třetího místa pro uvolněného člena rady. „To třetí místo vytvořili na základě politických jednání, aniž si myslím, že bylo třeba,“ zamýšlí se Jan Babor.

František Dědič ve svém návrhu personálně nekonkretizuje, kdo by měl radnici opustit. „Uvidím, jestli příště přijdu s konkrétními jmény, protože dokud není rozhodnuto o snižování počtu míst, je zbytečné někoho jmenovat. Jestliže to ale bude pro někoho problém, my ta jména klidně řekneme. Když se podívám na způsob jejich práce, mám pocit, že je skoro jedno, koho by se to týkalo. Kromě starosty, ten musí zůstat,“ dodává s tím, že sestavit na radnici žebříček nejlepších a nejhorších by dokázal. Jistotu svých židlí mají tři místostarostky – Olga Bastlová z ČSSD, Michaela Petrová z Jinak! a Kateřina Bláhová z T2020 do příštího jednání zastupitelstva, tedy do 24. dubna.