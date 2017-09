Ruinu strhli. Na jejím místě vznikne park

Malšice - Ruina bývalého statku, která téměř tři desetiletí hyzdila centrum Malšic, šla konečně k zemi. Na jejím místě vznikne park.

Ruina památkově chráněného statku šla na přelomu srpna a září k zemi.Foto: Deník / Dintar Jiří

Již koncem dubna požádali Malšičtí Ministerstvo kultury o zrušení památkové ochrany staré ruiny. Byli úspěšní a po budově, jež ohrožovala děti z blízké školy, zbylo prázdné místo. Malšičtí ji nechali strhnout.



Jak uvedla starostka Miloslava Šebková, náklady na demolici by se měly pohybovat okolo 200 tisíc korun.



„Přesnou výši však ještě neznáme,“ upozornila starostka.



Na místě stržené budovy vznikne s největší pravděpodobností park.



„Zatím ještě není rozhodnuto, ale nic se zde stavět nechystáme. Jsme rádi, že se odkryje hezký pohled na areál školy,“ míní Miloslava Šebková.



Malšice se staly vlastníkem nemovitosti již podruhé. Poprvé ji zakoupily v roce 2006, a to z důvodu zbourání kamenné zdi, která ohrožovala kolemjdoucí. Po následném prodeji se nový majitel chystal dům opravit, ale vážně onemocněl. Po jeho smrti nabídl dědic dům za 200 tisíc Malšickým zpět k odkupu. Ti na nabídku kývli.



Statek byl přitom opuštěn již od roku 1987. Přestože se Malšičtí intenzivně snažili o záchranu budovy, nebyla už v jejich silách.



Jak uvedl ředitel základní školy a radní Pavel Klíma, ruina dlouhodobě ohrožovala zdraví i životy dětí ze sousedící školy.



„Budovy je mi rozhodně líto, šlo o jeden z mála příkladů selského baroka v obci. Bohužel se však už dostala do stavu, kdy záchrana nebyla možná a ruina stavení byla okolí nebezpečná,“ vysvětlil Pavel Klíma s tím, že denně těsně kolem budovy procházely desítky dětí.



Jeho slova jasně ilustroval i stav budovy, ze které po zhroucení několika vnitřních příček zůstaly stát jenom obvodové zdi.



Po odvozu sutin vznikne na místě ruiny park, jenž budou moci využívat nejen děti, ale i dospělí.