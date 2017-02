Radní podpořili plán na obnovu staré radnice

Tábor - Už žádná zima v gotickém sále staré táborské radnice?

Stará radnice Tábora, národní kulturní památka na Žižkově náměstí.Foto: Deník/Alena Šatrová

To rozhodne až výsledek dotačního řízení. Tábor - Už žádná zima v gotickém sále staré táborské radnice? To rozhodne až výsledek dotačního řízení. Radní svým hlasováním vyjádřili podporu záměru na opravu historické budovy staré radnice. Ta by tak v roce 2020 důstojně přivítala 600. výročí založení Tábora, byť zcela hotovo by ještě nebylo.

Starosta Jiří Fišer upřesnil, že v případě úspěchu by Tábor mohl dotací uhradit až 90 procent uznatelných nákladů. Ty jsou předběžně spočítané na 42 milionů, z toho stavební práce představují téměř dvě třetiny.

„Naděje je poměrně dobrá, kdyby se nám přesto uspět nepodařilo, počkáme na další dotační titul," uvedl k rozhodnutí rady.

Objekt na Žižkově náměstí by se tak po 30 letech dočkal omlazení. Větší investice do něj šly naposledy v 80. letech. „Tehdy práce skončily v roce 1994 novou fasádou," připomněl tajemník úřadu Lubomír Šrámek.

Nyní by se soustředili především na střechu, krovy, elektrické rozvody a restaurování historických částí. Veřejnosti na oči by se tak měl dostal i vzácný, 500 let starý strop objevený při průzkumu v 70. letech minulého století. Podle architekta Jana Stacha se řadí k nejcennějším artefaktům staré radnice.

Turisté i obyvatelé Tábora však musejí počítat, že se brána radnice, v níž má expozici Husitské muzeum a gotický sál je využíván i pro výstavy nebo svatby, na nějaký čas uzavře.

„Práce by měly s přestávkou trvat až do roku 2021," upozornil starosta Jiří Fišer s tím, že při oslavách výročí města už by ale podstatný díl rekonstrukce byl v cíli.

Jednou z položek investice je podlahové vytápění v gotickém sále. „V zimním období se tam akce v podstatě ani nedají dělat, je tak vymrzlý, že jsme je dříve museli přesouvat jinam," zdůvodnil starosta modernizaci a připomněl podobnou situaci s kostelem svatého Jakuba a Filipa v parku pod Kotnovem, jenž se díky vyhřívání otevřel široké škále využívání.

Jasno o přísunu evropských a státních milionů bude mít radnice nejdříve v září, kdy bude rozhodnuto o přidělování dotací.

Objekt staré radnice je národní kulturní památkou a její gotický sál, tak zvaný palác, druhým největším gotickým sálem nevyužívaným pro církevní účely v republice. Větší je pouze Vladislavský sál Pražského hradu. Oba vznikaly přibližně ve stejné době. Stavba táborského se datuje na začátek 16. století, Vladislavského na konec 15. století. Zatímco pražský sál dostal 992 čtverečních metrů, táborský 250 metrů. Autorství staré radnice se připisuje architektu a kameníku Wendelu Roskopfovi.