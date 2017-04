Radní chtějí posílit pozici města v teplárně. Ve hře je vykoupení

Tábor - Táborští zastupitelé se v pondělí vrátí ke vztahu s druhým majitelem teplárny, v níž město drží 48 procent akcií. Mají rozhodnout, zda Bytes vycouvá z procesu tepelného hospodářství a to celé zůstane v rukou silnějšího partnera.

Teplárna Tábor. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Pavlína Macelová

Táboru musí zůstat palec na ceně tepla. To před pondělním jednání zastupitelů avizuje starosta Jiří Fišer.

Předkladatelka Olga Bastlová deklaruje jasný názor, že Tábor by měl svou majetkovou pozici při výrobě tepla posílit a stát se majoritním vlastníkem teplárny. „Je nejvyšší čas spoluvlastníky v Německu oslovit a projednat koupi nebo prodej,“ řekla nám nedávno v reakci na článek o rekordní ztrátě E.ONu (majoritní vlastník Teplárny Tábor), která dosahuje na 432 miliard.

A důvodem ztráty byly odpisy v jeho divizi Uniper, kam při dělení E.Onu převedli i táborskou teplárnu. Uniper avizuje, že lékem na černou díru bude snižování nákladů i propouštění zaměstnanců. Tedy zbavování majetku? Olga Bastlová zastupitelům doporučí usnesení, aby k takovému vyjednávání pověřili starostu a ten již má jasnou představu. „Musíme se dotázat, jaká je z pohledu majoritního vlastníka představa o budoucnosti. Je jasné, že současný trend, kdy se trochu spolu přetahujeme, nemá pozitivní vliv na cenu. Je neudržitelné, aby se zvyšovala,“ vysvětlil Jiří Fišer, proč je třeba vyjednávat o zpevnění pozic, ať už z jakékoli strany.

Růst cen by totiž zbořil centrální vytápění, protože odběratelé by si hledali levnější zdroj než páru z teplárny. Spoluvlastníci se ale již roky nedokážou shodnout na vzájemném podílu při distribuci tepla k jednotlivým odběratelům. Město brání, aby z řetězce vypadl Bytes, neboť by tím mimo jiné ztratilo přímý vliv na tvorbu cen.

„Na ceně musíme mít palec. Proto je třeba si nalít čistého vína a říct si, zda má některá strana snahu získat strategickou majoritu a do majetku pak investovat, aby si cena udržela konkurenceschopnost. Na rozhodnutí zastupitelstva pak bude, co dál, pokud nám svoji část nabídnou. Do budoucna by to ale bylo strategické, a to i s ohledem na případnou spolupráci s plánskou teplárnou v oblasti odpadů,“ zmínil starosta budoucnost řešení likvidace odpadů, neboť majitel plánské teplárny hodlá investovat do výstavby spalovny.

Opoziční zastupitel Ladislav Šedivý je dlouhodobým kritikem skutečnosti, že město v minulosti v teplárně přenechalo žezlo silnějšímu partnerovi. „Strategické věci jako jsou cena vody a tepla, bychom měli mít v rukou. U vody je to nyní složité, u tepla navrhuji, abychom v teplárně získali všechno, nebo nic. Nemůžeme jednat jinak: buď nakupovat nebo prodávat,“ souhlasí s řezem ve spoluvlastnictví výroby tepla.

V pondělí se mají zastupitelé také dohodnout, zda bude Bytes i nadále participovat na prodeji tepla, a tedy dělat prostředníka mezi výrobcem a konečným spotřebitelem. Tím by již poněkolikáté teplárně odmítl pronájem své část rozvodů, o niž vedou souboj. Dodatek nájemní smlouvy, která oběma stranám zaručuje určitý podíl ze zisku z prodeje tepla, končí již posledního června.