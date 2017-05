Radětičtí svou májku neuhlídali. Padla

Radětice - Malá vesnice nedaleko Bechyně se pro jihočeské hasiče stala jediným místem, kam během Filipojakubské noci museli v souvislosti s čarodějnicemi vyjíždět. Naštěstí nehořelo, jen likvidovali nařízlou májku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

Radětičtí si jako každý rok postavili od dívek nazdobenou májku v těsném sousedství kapličky. Kdo šel ráno kolem, viděl ale již jen hromadu špalků. Dušan Tíkal vůbec netuší, kdo jim strom podřízl. "My májku nehlídáme, když ji postavíme, jdeme se bavit k ohni. Naposledy nám ji někdo podřízl asi před třemi roky," říká. Po vesnici se povídá, že zloděje májky někdo vyrušil, tak vzali nohy na ramena a utekli, aniž by dílo zkázy dokončili. Prozradit je měly rány sekyrou. Kmen stromu na několika místech narušili, čímž ztratila na své stabilitě. Ze spánku probudili obyvatele sousedního stavení, kteří je vyrušili a zavolali hasiče. Ti už 16 minut po druhé ranní 1. května vyrazili do Radětic z Tábora a Týna nad Vltavou a nakloněnou májku zlikvidovali.



"Kdyby se skácela, mohla by dopadnou na kapličku," zamýšlí se nad následky Dušan Tíkal. Sám od ohně odcházel krátce po půlnoci, kdy se pomalu rozcházeli i ostatní, a to májka ještě stála. Podle tradice by jim symbol jara měli podřezat muži ze sousední vesnice. Nejblíž to k nim mají z Haškovcovy Lhoty, Ratají nebo Senožat. Kdyby se jim podařilo májku celou podříznout a ukradnout zdobení, byla by to pro Radětice podle tradice velká ostuda.