Profi babičky na trhu práce moc nefrčí

Tábor – Dana Kyselová je doma s dvěma dětmi. Dcera jde občas do školky, syna ještě vozí v kočárku. Jsou chvíle, kdy by je ráda někomu svěřila. Náhradní babička by se rodině hodila.

„Nejsme rodilí Táboráci, takže vlastní babičky máme daleko. Hlavně večer by se hodila, abychom mohli s manželem někam vyrazit. Je to ale i otázka peněz," zamýšlí se nad novou profesí. „Vyučit" se babičkou či chůvou mohou ženy v rekvalifikačním kurzu úřadu práce. Nikoli však u táborského. Ten dle tabulky ředitele Pavla Kaczora nabízí méně zábavné kurzy. Nejčastěji na svářeče, obsluhu počítače, ojediněle na pracovníka pro sociální oblast. Právě požadavky z terénu rozhodují, které kurzy úřad pro nezaměstnané otevře. Každý region si vytváří svoji nabídku. „Po profesionální babičce u nás poptávka není, proto ji v nabídce nemáme," říká Pavel Kaczor. Přitom tento druh vyškolení funguje již třetím rokem a cílí na ženy po padesátce. Ty totiž na trhu práce nové uplatnění hledají nejhůř. Paní Iva letos oslaví pětapadesátiny, bez práce je druhým rokem a dosud hledá marně. „Hlídání dětí by mě bavilo, jenže to bude nevděčené. Dítě si udělá bouli a rodiče vás hned zažalují, že jste ho nehlídala. Do toho bych asi nešla," říká bývalá prodavačka. Profesně blízký by jí tak mohl být kurz na manipulaci se zbožím. Otevřených kurzů u táborského ÚP ročně využijí stovky lidí. „Zrekvalifikujeme zhruba 200 až 250 osob, přičemž míra jejich uplatnění do tří měsíců po rekvalifikaci se blíží pětasedmdesáti procentům. Jde tedy o efektivní a osvědčený nástroj," říká ředitel ÚP. Atraktivní kurzy by se hodily, v lednu lidí bez práce přibylo. Oproti prosinci o 213 na konečných 3971 lidí.

„Projevila se stagnace sezonních prací, ale často přicházeli i lidé, jimž končily termínované pracovní smlouvy. Tak jako tak jde o nejnižší lednové číslo od roku 2009," hodnotí ředitel. Přesto se Táborsko ve srovnání s dalšími okresy kraje ani nyní neodlepilo od dna tabulky, kdy vykazuje druhou nejvyšší míru nezaměstnanosti. Přestože i na Táborsku firmy nabízejí stovky pracovních míst. A právě v tomto parametru přinesl letošní leden nový rekord. Počet míst poskočil o 77 pozic na 1469 hlášených. Nejčastěji hledají pracovníky do výroby, techniky, lidi pro tradiční řemesla a profesionální řidiče.





