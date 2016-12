Prodala své obrázky a nadělila v Klíčku

Jistebnice - Leontýna Mrzenová z Jistebnice udělala radost všem Klíčkařům. Poslala jim peníze, které utržila za prodej svých obrázků.

Leontýna Mrzenová a její obrázky na prodej.Foto: Klára Hejdová

Na adventní výstavě dětských prací, která se konala na radnici, se letos děly věci. Jedna z prvňaček, která tu vystavovala, se rozhodla, že kousek vánoční atmosféry pošle i do Klíčku. Sbalila obrázky, které se spolužačkami nakreslila v družině, a před radnicí si udělala obchod. Kolemjdoucím řekla, že výtěžek pošle „na postižené děti". Ve tmě a v dešti se jí během půl hodiny podařilo prodat hned tři malůvky a doma zaúkolovala maminku, aby peníze předala.

„Moc nás to všechny dojalo. No jen si představte, že se takový nápad vylíhne v hlavě tak malé slečny, to je pozoruhodné," popsal svůj údiv ředitel stacionáře Petr Brázda.

Pro Klíček se jí nakonec podařilo vybrat 284 korun. ,,Je to krásné, že se sama od sebe rozhodla podpořit naše klienty. Do obálky s penězi nám přiložila i ručně psané věnování," popisuje ředitel Petr Brázda adventní překvapení, které na ně čekalo v obálce. Důvod, proč se rozhodla věnovat peníze právě jim, vysvětluje její maminka. ,,Asi tak tři dny před tím, jsme se s Leontýnkou o dětech s postižením bavily. Takže když viděla příležitost jak jim pomoci, chopila se jí," usuzuje Bohumila Mrzenová. Školačka tak v čase vánočním spojila příjemné s užitečným a udělala radost všem zúčastněným.

ROZENÁ PRODAVAČKA

Obchodní nadání se u ní projevovalo už od útlého věku. Jakmile vidí, že se někde shlukuje více lidí, otevře si svůj kvelb. Loni například prodávala cukroví při tradičním silvestrovském namáčení.

,,Obchodního ducha má nejspíš po tatínkovi, má v tomhle směru silný tah na branku a kolikrát z toho vznikají dost vtipné situace," popisuje zálibu své dcerky maminka. Jako jednu z příhod dává k dobru loňskou dovolenou v Bulharsku. Tehdy si malá prodavačka nasbírala na pláži kameny a usmyslela si, že nepůjde jíst, dokud je neprodá. ,,K obědu šla teprve poté, co k ní přišel číšník, a celý ten její obchůdek koupil," dodává s jistou pýchou v hlase nad dceřinou houževnatostí.

Až bude velká, chtěla by být prodavačkou v místní Jednotě. Jestli jí to vydrží, je zatím ve hvězdách. Jedno však je jisté, pomáhat postiženým dětem chce dál.

Klára Hejdová