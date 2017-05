Pro studenty průmyslovky začal boj. Jdou do něj s mrakodrapem

Tábor - Odesláno. Dva studenti stavebního oboru na táborské průmyslovky, Mikuláš Ott a Kristýna Nováková, se podruhé zapojili do soutěže Stavby z vlnité lepenky.

Papírový mrakodrap od táborských studentů.Foto: David Peltán

Studenti jsou nyní na praxi, přihlášku a fotografie jejich mrakodrapu za ně odeslala jejich učitelka Alena Bažantová. Škola se tak zařadila mezi dalších 30 škol z celé republiky do boje o ceny za 40 tisíc korun.

„Pokud budou vybráni a projdou prvním kolem, budou muset do druhého vymyslet a zhotovit také dopravní obal, to je letos nově součástí zadání. Finále soutěže by mělo být ke konci června. Loni se se svým modelem zámku Hluboká nad Vltavou dostali mezi nejúspěšnější, snad se jim povede i letos,“ přeje jim Alena Bažantová.

Tématem jedenáctého ročníku soutěže bylo navrhnout stavbu, která přiláká turisty a zviditelní Českou republiku v zahraničí. Studenti mají volnou ruku pro zpracování modelu, nesmějí však kopírovat již existující stavbu nebo turistickou atrakci.

Táborští studenti třetího ročníku tak vsadili na mrakodrap. Ten je téměř dva metry vysoký, autoři nezapomněli na bazény ani zeleň a na noc ho dokonce mohou rozsvítit. Dvojice na něm pracovala od února, k dispozici měla dvacet kilo lepenky, tedy ekologického obalového materiálu, jenž autoři získávají od pořadatele – Svazu výrobců vlnité lepenky a obalové společnosti Eko-Kom.

Málo dobrovolníků

„Ráda bych, aby se naši studenti účastnili soutěže i příští rok, ale nevím, zda to zvládnou s maturitou. Ne vždy se totiž najdou takto šikovní dobrovolníci. Poslední dobou nejsou studenti ochotní dělat něco navíc. Těmto se to však hodí do budoucna, oba by rádi studovali architekturu,“ podotýká Alena Bažantová.

Letos bude nově o ocenění Nejlepší obal z vlnité lepenky na soutěžní stavbu bojovat šest finálových škol. Odborná porota ohodnotí originalitu nápadu a moderní přístup včetně zmíněného transportního obalu. V červnovém finálovém klání pak udělí čtyři ocenění. Za nejlepší stavbu studenti získají cenu v hodnotě 20 tisíc korun. Školy umístěné na druhém a třetím místě získají cenu v hodnotě deseti a pěti tisíc. Čtvrtou cenu v hodnotě pěti tisíc obdrží škola s nejlepším transportním obalem z vlnité lepenky.

Cílem projektu je poukázat na ekologické výhody vlnité lepenky používané k výrobě obalů. Materiál nezatěžuje životní prostředí, je ekologicky zcela nezávadný a stoprocentně recyklovatelný.

David Peltán