OBRAZEM: Pro sazenice si přijely tisíce lidí

Chotoviny – Chotoviny mají za sebou vypjatý víkend, především z pohledu dopravy a parkování.

To řídili dobrovolníci a stálo se kde bylo kousek místa. Od pátku do nedělního odpoledne se tu totiž konala již 17. jarní prodejní výstava výpěstků zahrádkářů nejen z okolí, která do vesnice přivádí tisíce nakupujících. Předsedkyně místního zahrádkářského spolku Miroslava Bauerová uvedla, že k nim váží cestu i zahrádkáři zdaleka, například až od Litoměřic.

„Jejich zájem je každý rok hodně veliký, ale my jsme limitovaní prostorem, takže oslovujeme vždy naše stálé vystavovatele a teprve pokud někdo vypadne, můžeme nabídnout místo jinému,“ naznačila, jak se jim jejich výstava rozrostla. Obsazeno bylo všech bezmála 70 prodejních míst.

A nechybí zájem ani z druhé strany pultu. Během pátku prošlo branou 2700 lidí a tejné číslo zaregistrovali jen za sobotní dopoledne. Miroslava Bauerová tak odhadla, že se zřejmě dostanou na obdobné číslo jako loni, tedy osm tisíc návštěvníků.

Taková statistika organizátorům občas připraví horké chvilky. Tentokrát se ale o ně postaraly hlavně průtrže mračen, které podmáčely terén. „Také je hodně papírování, s přípravou proto začínáme už v únoru. Všechno si totiž děláme sami, i dekoraci v sále,“ dodává předsedkyně.

Víkendové přeháňky naštěstí netrvaly nikdy moc dlouho, proto neodradily kupující ani prodávající, jimž se rychle tenčily zásoby. Spokojené tak byly obě strany. Nakoupit si ze Sudoměřic u Tábora přijela například Jiřina Kromková. „Vybíráme hlavně muškáty za okna. Jezdíme sem na jarní i podzimní výstavu a vždycky tady dobře nakoupíme,“ oceňuje počin organizátorů spotřebitelka.

Také pro prodejce je zdejší trh úspěšný a důležitý. Každým rokem se na něj připravuje i soběslavský zahradník Jiří Kovář. Jeho manželka Marie v sobotu prodej zhodnotila jako velmi výhodný. „Účast byla výborná, lidi kupují všechno, kytky i sazenice zeleniny a bylinek,“ říká žena, která manželovi s produkcí již přes dvacet let pomáhá.