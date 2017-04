Pro rodiče malých dětí začínají zápisy do školky

Táborsko – Květen startuje zápisy dětí do mateřských škol. V úterý se rodiče mohou ucházet o místo pro své dítě ve školce rodinného typu Rybička v Táboře. Jak uvedla ředitelka Naďa Nebeská, přijímají děti od tří let bez ohledu na adresu bydliště pro školku v Příběnické i Smetanově ulici.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Petr Krňávek

Zápis v Příběnické ulici se koná v úterý od 9 do 11 hodin a ve středu od 13 do 15 hodin.



Sezimovo Ústí, středa a čtvrtek: 9. května 13 – 17 hodin; Zahrádka 13 – 16 hodin; Lipová 13 – 15.30



Tábor: ve všech MŠ se koná od 9. do 12. května, úterý – čtvrtek 8 – 16 hodin, pátek 8 – 13 hodin.



Soběslav: 10. a 11. května: Nerudova 8 – 11, 14 – 16; sídliště Míru 8 – 11, 14.15 – 17 hodin



Bechyně: 3. a 4. května, Na Libuši: 8 – 16



Veselí nad Lužnicí 15. a 16. května: Mezimostí 8 – 16 hodin



Chýnov: 4. a 5. května, 8 – 13 hodin



Planá nad Lužnicí 3. a 4. května, 8 – 12, 14 – 16.30 hodin.



Jistebnice 10. a 11. května: středa 7 - 16 hodin, čtvrtek 10 - 16 hodin.