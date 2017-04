Pro děti z Měšic v úterý začne převoz do jiné školy

Tábor – V Měšicích v úterý začne převoz 47 školáků ze 3. a 4. třídy do školy v Helsinské ulici.

Základní škola v Husově ulici v Táboře.Foto: Deník/Alena Šatrová

Žádá si to rekonstrukce školní budovy. „Rozhodli jsme se, že dojíždět do jiné školy budou starší děti, pro které změna nebude tak náročná, a malé zůstanou v naší druhé budově, jíž se přestavba nedotkne,“ uvádí ředitelka měšické školy Hana Saláková s tím, že již v úterý děti na zastávce nastoupí do zvláštního městského autobusu, který je na náklady města doveze až před školu na Sídlišti nad Lužnicí a na obědy a odpolední vyučování je odveze zase zpět.

V Helsinské potřebě kolegů vyšli ochotně vstříc, byť i je čekala různá organizační opatření. „Připravili jsme jim dvě třídy, které jsme museli uvolnit a tedy například přesunout naše děti jinam. Pak také šatnu i jednu na převlékání do tělocvičny. Kapacitně jsme to zvládli a dvě třídy u nás být mohou,“ potvrdila zástupkyně ředitelky ZŠ Helsinská Hana Hojdarová. Tento režim na obou základkách bude platit až do listopadu.

Až se děti natrvalo vrátí do Měšic, budou mít ve své škole novou přístavbu, nový vstup do budovy a také novou družinu, pro niž se našlo místo v dosud nevyužívané půdě.

Stavební ruch se rozjede i ve dvou dalších školách: na Mikuláše z Husi a v Husově ulici, kde děti vytěží předčasné ukončení školního roku. Tady jsou naplánované opravy nejrozsáhlejší. Rekonstrukce všech tří škol mají rozpočet na 62,5 milionu. Škola z náměstí Mikuláše z Husi z přidělených sedmi milionů pořídí nová okna a fasádu. V Husově ulici budou stavební práce náročnější: částečná výměna oken a zateplení novějších objektů, fasáda, oprava střechy.

„Rekonstrukce přinese obrovské vylepšení, ale potřebovali bychom i nové podlahy, protože na chodbách je stále původní dlažba a rádi bychom se zbavili i původní linkrusty na zdech. Důležité však je, že nebude unikat teplo a ušetříme na energiích, protože letos jsme protopili o pětinu víc než při mírných zimách,“ zhodnotil investici ředitel školy Petr Zamrzla. Dětem skončí školní rok o týden dříve a pak se firmy pustí do realizace zakázky. Rozdělená je na dvě etapy a pracovat se bude hlavně přes letní prázdniny. Již v květnu firma ze školy udělá staveniště, neboť je potřeba pospíšit s opravou střechy.