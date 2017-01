Připíjelo se novému hudebnímu oddělení

Tábor - Vedle Sezimova Ústí se v závěru roku věnoval knihovně i Tábor, a sice rekonstrukci hudebního oddělení ve třetím patře.

Přípitek pro zrekonstruované hudební oddělení Foto: Klára Hejdová

Během dvou měsíců bylo nutné zrenovovat podlahu, vyměnit rozvody elektřiny a vymalovat. Úprav se ale dočkal i interiér, který nyní poskytuje návštěvníkům větší pohodlí. Přibyly sedačky, křesílka a celou jednu zeď zdobí designová tapeta s motivem osmisměrky. Prostoru nad posezením dominuje stylové osvětlení, o které se postaral Richard Fišer, který je zároveň autorem výzdoby městské hvězdárny, nebo baru Thir. ,,Vymaloval pro nás stylová papírová svítidla zvaná mustry portréty hudebních hvězd," dodává ředitelka knihovny Eva Měřínská. Veškeré úpravy interiéru navrhl architekt Vít Markvart.

Celý prostor se více otevřel návštěvníkům, hudební nosiče jsou totiž nově ve volném výběru v regálech, které dříve byly ukryté za knihovnickým pultem.

,,Chtěli jsme fond dostat mezi čtenáře tak, aby se mohli sami obsloužit a nebyla to služba přes pult," vysvětluje ředitelka knihovny Eva Měřínská. Do budoucna se počítá i s promítáním, v co nejbližší době budou pořizovat dataprojektor a promítací plátno.

Původní rozpočet 400 tisíc knihovna přesáhla a z rozpočtu pro rok 2016 putovalo 620 tisíc.

Klára Hejdová