OBRAZEM: Příjezdem Elinky začalo Léto na Bechyňce

Bechyně - Příjezdem Elinky začalo v sobotu Léto na Bechyňce.

Na vlakovém nádraží na ni již čekal František Křižík (Jaroslav Mrzena) se svou ženou a dvěma dcerami. Ve skutečnosti to tak ale nebylo. V roce 1903 by vynálezce František Křižík na cestující ve své Elince na bechyňském nádraží čekat nemohl, v tu dobu totiž ještě nestál most nad Lužnicí a vlak tedy musel zastavovat na druhém břehu řeky.



Historické skvosty v podobě lokomotiv Elinka a Bobinka budou během léta jezdit po naší nejstarší elektrifikované trati od 4. června do 28. srpna.



Na vybraných pravidelných spojích každou sobotu a neděli v uvedeném období České dráhy nabízejí jízdy historické soupravy s Bobinkou. Zvláštní jízdy s Elinkou si zájemci můžou vyzkoušet ve dnech 4. a 18. června, 2., 16. a 30. července a 27. srpna.



Zájemci o dílo Františka Křižíka také mohou navštívit dvě výstavy, věnované nejen jeho práci.



Táborská výstava o začátcích elektrifikace je prostorách bývalé elektrocentrály v Dobrovského ulici a návštěvníci na ní uvidí zajímavosti z dob elektrifikace tratě mezi Táborem a Bechyní a také množství jiných historických exponátů, mezi něž patří i sbírka historických varovných plakátů.



Další výstavu na podobné téma nazvanou Vynálezy Františka Křižíka mohou návštěvníci vidět v bechyňském muzeu, kde expozice zabaví především děti, které si některé Křižíkovy vynálezy mohou vyzkoušet.