Přes Švehlův most auta mají auta projet v srpnu

Tábor - Opravu rozkopaného táborského mostu má dokončit firma Firesta Fišer. Čeká už jen na podpis smlouvy s Jihočeským krajem. Ten jako investor opravy mostu přes Lužnici ve Vilové čtvrti stojí před uzavřením smlouvy o dílo s výhercem výběrového řízení.

Opravu Švehlova mostu v Táboře má firma dokončit do 7. srpna.Foto: Deník/Alena Šatrová

V pořadí druhá zhotovitelská firma teď od něj na práci dostala 18 týdnů.

Firma Firesta Fišer má do 7. srpna dokončit, co Exmost před svým krachem už v Táboře nestihl. Zajímavé je, že v obou případech krajskou výběrovou komisi přesvědčila společnost z Brna. Obě na webech prezentují řadu svých úspěšných staveb mostů s jediným rozdílem, že pro jednu se stal Tábor noční můrou.

Štěpán Vondráček z krajského úřadu potvrdil, že u zadání zakázky stejně jako v prvním kole rozhodovala cena. Uspěla ta nejnižší. „Případ s Exmostem by se ale neměl opakovat, to se stane jednou za 10 let,“ věří úředník, jenž má na starosti zadávání výběrových řízení. Přitom zadavatel již nemusí svěřit zakázku firmě s nejnižší nabídkou. Úprava zákona mu dává právo nehledět pouze na cenu. Štěpán Voráček ale již před vypsáním nového tendru upozornil, že cena stále bude hrát zásadní roli. Využívání veřejných peněz totiž bedlivě sleduje veřejnost. Štěpán Voráček pak ujistil, že nejnižší cenu by určitě ignorovali v případě, že by o firmě měli pochybnosti.

V současné chvíli ještě dobíhá lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru výherce. Pokud ji žádná firma nevyužije, táborský most dostaví Firesta Fišer za necelých 24 milionů bez daně. O krajskou zakázku projevilo zájem celkem osm firem. Smlouvu s vítězem by měl kraj podepsat na konci měsíce.

Starosta Tábora a krajský zastupitel Jiří Fišer upřesnil, že staveniště ve Vilové čtvrti si firma převezme třetího dubna a opravu mostu má dokončit do sedmého srpna.

Jakmile se z mostu opět stane staveniště, je třeba počítat, že na něm opět ustane provoz chodců a cyklistů.



Na dokončení díla se těší nejen motoristé, kteří při cestě na Horky nebo do Bechyně musejí již rok projíždět čelkovickými serpentinami, ale právě i obyvatelé této městské části.

Jindřich Šetka, který bydlí hned u silnice, ale srpnovému datu moc nevěří. „Myslím, že to nebude tak rychle, je tam ještě spousty práce. Ale pochopitelně se těšíme, protože nikdo asi netušil, jaký provoz nám tady vznikne,“ odhaduje ze svých profesních zkušeností.

Most se pro provoz i chodce uzavřel loni 30. března. Již před prázdninami ale práce téměř ustaly a firma se zmítala ve finanční krizi až následně spadla do konkurzu. V srpnu kraji již bylo jasné, že zakázku za 30 milionů brněnský SDS Exmost nedokončí a bude muset najít jinou. Podle současných termínu se oprava mostu prodlouží o osm měsíců, hotovo totiž mělo být loni na konci roku.