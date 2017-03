Přeměna nábřeží v Plané začala lampami

Táborsko - Plánští spustili práce na projektu, který zušlechtí břeh Lužnice. I Tábor mění prostor, starosta radním předložil stánek pro TGM.

Návrh podoby nábřeží Lužnice.Foto: Archiv Deníku

Proměna veřejného místa v centru města aktuálně zaměstnává Tábor, Planou nad Lužnicí i Mladou Vožici. Zatímco v Táboře jde jen o doplnění exteriéru náměstí TGM, ve zbylých dvou městech připravili zásadnější proměnu.

Mola, uvaziště lodí, schodiště. To jsou hlavní atributy projektu, jenž vtiskne novou tvář plánskému nábřeží. Starosta Jiří Šimánek potvrdil, že ho rozjela instalace nového veřejného osvětlení. „A postupně budeme navazovat úpravou ploch. Nyní také běží územní řízení a budeme vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele,“ uvedl k zakázce za pět až šest milionů.

Táborský starosta Jiří Fišer předložil včera radním podstatně skromnější plán: stánek na TGM. Starosta tím plní loni zadaný úkol, že má betonovou plochu u zemědělské školy zlidštit. „Navrhuji sem stánek, jehož využití má dvě varianty: kavárna, nebo otevřený modul, pro nějž bychom našli vhodnou dramaturgii. Tato varianta je úspornější,“ naznačil starosta, co by se mohlo v pravé části náměstí při čelním pohledu na školu objevit, pokud u radních uspěje.

Našlápnuto ke startu rekonstrukce a vylepšení prostoru pro zastavování autobusů, mají ve Vožici díky úspěšné žádosti o dotaci. Starosta Jaroslav Větrovský předpokládá, že práce by se mohly rozběhnout už v červnu. Řidiči by pak měli očekávat dopravní omezení.

„Samozřejmě, že se jedná o lokalitu, která je hodně dopravně zatížená, ale myslím si, že k fatálnímu omezení dopravy nedojde. Během stavby bude současný terminál dočasně přesunut, zatím nevíme kam, s provozovatelem dopravy o tom teprve budeme jednat,“ upozornil cestující. Hotovo by Vožičtí chtěli mít do konce roku. Předběžně se náklady pohybují kolem 15 milionů.

Mladovožičtí na léto začnou, Plánští chtějí mít hotovo, aby si občané již během této koupací sezony užili mola a přístup do řeky po širokém schodišti. Celý prostor za domem s pečovatelskou službou tak ještě více ožije a do budoucna barevné prvky spojí s centrem. „Rekonstrukce centra ale vypadá až na příští rok, neboť vázne převod silnice I. třídy na druhou, a to z důvodu, že stále není zkolaudovaná dálnice,“ naznačil starosta Jiří Šimánek, co jim nedovoluje spustit šestietapovou investici s rozpočtem kolem 30 milionů.