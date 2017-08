Předškoláci musí v září do MŠ povinně

Táborsko - Rodiče pětiletých dětí čeká letos v září novinka: povinný rok předškolní docházky. Návštěvu mateřinky jim nově nařizuje zákon.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Mateřské školky čeká od září změna. Stát totiž od letošního roku zavádí povinnou předškolní docházku pro děti, které v následujícím školním roce nastupují do první třídy. Zákonem je docházka do mateřské školy stanovena na minimálně čtyři hodiny denně, pět dní v týdnu. Ale podobně jako v případě školní docházky má rodina možnost zvolit pro dítě formu individuálního vzdělávání.



Podle ředitelky táborské MŠ Kollárova Vlasty Vychodilové je však zájem rodičů o individuální vzdělávání minimální. „V případě naší školky se jedná pouze o jedno dítě,“ upřesnila Vlasta Vychodilová. V Táboře je celkem 12 mateřských školek zřizovaných městem, do nichž mohou rodiče své děti přihlásit. Některé fungují jako samostatné subjekty, jiné spadají pod základní školy. Jejich celková kapacita pak stačí pro 1191 dětí.Ke květnovému zápisu do MŠ se letos dostavilo 323 dětí různého věku. Na základě stanovených školských obvodů se vztahuje povinná předškolní docházka na 332 pětiletých Táboráků. Dosud se nepodařilo dohledat 53 dětí.

Jak uvedla pracovnice táborského odboru školství Lenka Čížková, není to však důvod k panice.



DO ŠKOLKY JINDE

„Tyto děti si pokoušíme najít. Je pravděpodobné, že značná část z nich nastoupí do jiných než spádových škol. Některé rodiny se také mohly odstěhovat, jiné naopak zvolí nabídku církevních či soukromých MŠ,“ upřesnila Lenka Čížková.



Podle školského zákona by pak jejich ředitelé měli předat tuto informaci ředitelům spádových školek. „U základních škol to takto funguje již řadu let, u mateřských škol se letos jedná o novou povinnost, se kterou ještě nemusí všichni ředitelé počítat,“ vysvětlila Lenka Čížková.



VOLNÝCH MÍST JE DOST

Rodiče pětiletých dětí se nemusí bát, že by své dítě v Táboře neměli kam umístit. Podle ředitelky táborské MŠ Kollárova Vlasty Vychodilové mají například na svém odloučeném pracovišti ve Vančurově ulici stále ještě 14 volných míst.



Volnou kapacitu potvrdila i ředitelka MŠ Sokolovská Lenka Spálenková. „Zatím máme pět míst, to se ale může ještě změnit. Nevíme, kolik dětí v září opravdu nastoupí,“ upřesnila Lenka Spálenková. K povinnému roku ve školce se musí přihlásit všechny děti bez výjimky. Pokud by zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nepřihlásil, dopustí se přestupku a může mu být uložena pokuta až do výše pěti tisíc korun. Zákon chce dosáhnout hlavně na děti ze sociálně znevýhodněných rodin a pomoci jim před jejich vstupem na ZŠ.