Pracovníci finančního úřadu vyrazí pro daně z příjmů

Táborsko – Podnikatelé i živnostníci se i letos mohou spolehnout na pomoc, kterou jim již několik let v oblasti přiznání daně z příjmu nabízí finanční správa. Její pracovníci opět vyjedou do terénu, kde všem poradí s vyplněním přiznání a zároveň si ho odvezou, aby lidem ušetřili cestu na finanční úřady.

Finanční úřad v Táboře. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Pavlína Macelová



Této pomoci mohou 15. a 22. března využít poplatníci z okolí Bechyně, Mladé Vožice a Veselí nad Lužnicí.

Mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Jana Králová připomíná i rozšíření pracovní doby úřadu.

„V případě, že se daňoví poplatníci rozhodnou podat daňové přiznání osobně na finančním úřadě nebo územním pracovišti, mohou využít rozšířené úřední hodiny ve dnech od 27. do 31. března,“ říká s tím, že letos je posledním dnem pro přiznání i zaplacení daně třetí duben.

Správce daní také upozorňuje, že pokud má subjekt zpřístupněnou datovou schránku, nebo musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinností podat přiznání pouze elektronickou cestou. S touto novinkou přišel stát v roce 2015, aby podpořil techniku před papírem.

Na Táborsku svoje příjmy přiznává v průměru 15 tisíc subjektů. Ředitel táborského úřadu Zdeněk Bočánek říká, že ani loňský rok z průměru razantně nevybočí.

Výjezdy do terénu:

MěÚ Bechyně, Mladá Vožice, Veselí nad Lužnicí

15. a 22. března od 13 do 16.30 hodin

Rozšíření pracovní doby FÚ:

Od 27. do 31. března budou pracoviště FÚ otevřena každý pracovní den do 17 hodin.

V pondělí 3. dubna do 18.00 hod.

Všechny pokladny otevřou v době od 27. března do 3. dubna v pracovní dny od 8 do 11 hodin a od 12 do 15 hodin.