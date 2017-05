Povinná plavecká výuka ve školách? Na Táborsku má dveře otevřené

Táborsko – Od prvního září tohoto roku musejí základní školy zahrnout do svých plánů povinnou výuku plavání.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Alena Šatrová

Novinku z pracovní dílny ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy by ve školách na Táborsku neměly provázet porodní bolesti. Potvrzují to také slova Radomíra Kouby, vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Tábor. „Pro většinu škol není výuka plavání žádnou neznámou a měly ji už ve svém rozvrhu zahrnutou. Rozdíl je snad jen v tom, že pokud nebyla zařazena do jejich vzdělávacího programu, museli veškeré náklady platit rodiče. Od prvního září je budou hradit školy s tím, že si mohou na ministerstvu zažádat o dotaci na dopravu,“ říká šéf odboru.



Rozsah plavecké výuky je stanoven na čtyřicet hodin a sami ředitelé škol rozhodnou, v jakém ročníku ji žáci na prvním stupni absolvují. Zařazení výuky plavání mezi povinné položky rozvrhu ale rozhodně žádnou paniku do škol na Táborsku nepřivane.



V klidu zůstává například i ředitel školy ve Stádlci Vladimír Doležal: „Výuku plavání zajišťujeme našim žákům bez rozdílu ročníků už léta, takže to pro nás nebude žádná změna. Děti absolvují deset dvouhodinových lekcí a zrovna v minulém týdnu jsme tenhle blok zakončili. Jsme malotřídka a v současnosti tu máme jedenáct dětí. V příštím roce se tento počet zvýší na patnáct. Dopravu si nesjednáváme, jezdíme na plavání normálně linkovým autobusem,“ doplnil informaci Vladimír Doležal.

Služeb plavecké školy v Táboře dlouhodobě využívají i žáci z malšické základní školy. Její ředitel Pavel Klíma považuje vpád výuky plavání do žákovských rozvrhů za přínosný. „U nás je zahrnuta do školního vzdělávacího programu už několik let. Absolvují ji žáci druhé, třetí a čtvrté třídy i předškoláci. Máme s tím dobré zkušenosti a myslím si, že je to správný krok.“



Stejně to vnímá také Karel Tomšík, jehož dcera chodí v Malšicích do první třídy. „V podstatě ani nejde o to, jestli náklady hradí rodiče nebo škola. Myslím si, že hodně lidí nemá v dnešní době a při své práci čas na to, aby chodili s dítětem každý týden do bazénu a učili ho plavat. Proto je třeba takovou iniciativu podporovat a je dobře, že se tak děje,“ pochvaluje si zástupce rodičů.

Centrem všeho dění se samozřejmě stane plavecký stadion v Táboře. Ten by měl po zavedení povinné výuky plavání ve všech menších i větších okresních školách čelit poměrně výraznému náporu. Dokáže si s tím vlastně poradit?



Jednatel Tělovýchovných zařízení města Tábora, s.r.o., Jan Benda neočekává, že by měl od září nastat výraznější komplikace. „Myslím si, že jsme na to připraveni. Žáci k nám chodí ve velkém počtu už nyní. Dopolední hodiny máme kapacitně volnější a vesměs nám je obsazují právě školní skupiny. Možná to bude jen trochu větší nápor na logistiku, ale měli bychom to zvládnout. Bude-li potřeba, jsme schopni na danou situaci reagovat,“ ladí optimistické noty první muž společnosti TZMT, pod kterou plavecký stadion spadá.