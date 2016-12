Poště ve Stádlci dává starosta rok. Provoz je drahý

Stádlec - Prvotní nadšení střídá rozčarování. Provoz je dražší než dotace od České pošty.

Pošta. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Fungování Pošty Partner, která je už několik měsíců pod patronátem obecního úřadu, se otřáslo v základech. Po bilanci jejího sedmiměsíčního chodu starosta Milan Kelich připouští, že původní představy se nenaplnily. Jako první problém se ukázal průměrný měsíční příjem, který neodpovídá nákladům spojeným s provozem. Druhým bylo jednání České pošty, jež se podle něj v říjnu odklonila od stanovené smlouvy a narušila chod stádleckého úřadu. Tyto dvě skutečnosti přiměly starostu k zamyšlení, zda by nebylo lepší spolupráci ukončit.

Přesto nyní po několika schůzkách s vedením pošty doufá, že se jim rozkol podaří překonat. ,,Teď jsme ve fázi, že si dáváme čas a doufáme, že se nám mouchy podaří vychytat," dodává.

Ještě v dubnu nám starosta Milan Kelich řekl, že v novém systému úskalí nevidí. „Myslím, že podmínky jsou přijatelné a slušné pro obě strany," věřil. Na minulém zasedání zastupitelstva už měl ale jiný názor. Několikaměsíční provoz postupně naznačoval, co by se mohlo udělat lépe. Jako nedostačující se ukázal průměrný měsíční příjem. ,,Průměrný měsíční příjem z paušální platby a provize činí necelých devět tisíc korun. Vzhledem k tomu, že se jednalo o letní měsíce, kdy byly v provozu letní dětské tábory, je to méně, než bylo naše očekávání a neodpovídá to nákladům, které na provoz přepážky vynakládáme," upřesnil konkrétnějšími čísly.

Vstříc obci

Nyní mluví starosta už smířlivěji a dodává, že se od té doby přístup České pošty zlepšil a obě strany se snaží vyjít si vstříc. Od prosince jim navíc paušální odměnu zvýšili o pět tisíc korun.

,,S regionálním zástupcem pošty jednáme. Obě strany, my i pošta, máme zájem, aby spolupráce plynula dobře. Oni se snaží, aby nám nepřidělávali problémy, protože vědí, že jsme přeci jenom úřad a ne pošta, a chápou, že máme na starosti i jiné věci. Teď se nám snaží pomáhat, případné problémy ihned řeší," ujišťuje Milan Kelich o dobré snaze partnerství udržet. Nezapomíná však na říjnovou kontrolu, která sice nebyla v rozporu se smlouvou, ale podle ní měl být přítomný i starosta, což se nestalo. Vzhledem k tomu, že v té samé době byla na pracovní cestě i druhá úřednice obce, starosta mluví o zkomplikovaném chodu úřadu. Teď má ujištění, že se tento postup nebude opakovat.

Co by se stalo, kdyby pošta na úřadě přestala fungovat, nechce domýšlet obyvatelka městyse Jana Koutníková. ,,Kdyby se pošta zrušila úplně, tak to už by byl vrchol, to by bylo hodně špatný. Už bychom tu neměli vůbec nic a lidi by určitě nebyli rádi. Kéž by to takhle zůstalo nadále," vyjadřuje své obavy. Stejný názor má i Libuše Novotná, ale ta věří, že tak zlý konec pošta u nich mít nebude. ,,Máme šikovného starostu, ten by to určitě nějak vyřešil," dodává. Ani další obyvatelé Stádlce se zatím nemusejí obávat, že by ze dne na den museli s každou složenkou do Opařan. Starosta o úplném zrušení služeb pošty v nejbližší době neuvažuje. ,,Dáváme tomu určitě ještě rok. Pokud to nepůjde, pak se pošty budeme muset zbavit. Ale to je opravdu až krajní řešení, které by mohlo nastat nejdřív v roce 2018," mírní obavy.

Klára Hejdová