Poslední dárky koupíte v poledne

Tábor - Jako každý rok v této předvánoční době zažívají obchodníci zlaté časy. Nákupní horečka začala v listopadu a teď je už za vrcholem, ale někteří prodejci věří, že je zákazníci ještě překvapí.

Vánoční zátišíFoto: SM

,,Do Štědrého dne jsou samé pracovní dny, ale dost lidí má volno, tak klidně můžeme čekat neočekávané," směje se Renata Přibylová z táborské hračkárny. Dříve platilo, že co neprodali do Vánoc, zůstalo v regálu. To už je minulostí, dnes jsou pravými žněmi i povánoční výprodeje. ,,To bude příliv zákazníků největší, budou mít i dárkové poukazy, které přijdou uplatnit," předpokládá Světlana Hampejsková z obchodu se sportovním vybavením.

Pokud sháníte dárky na poslední chvíli, velké obchody využijí možnosti a na Štědrý den nezavřou dříve než ve 12 hodin.

Oslovení obchodníci hlásí shodně vyšší tržby než loni. ,,Zákazníci nakupují o hodně více než v loňském roce. Je to dáno i počasím, protože letos se zima přihlásila o hodně víc. Na to zákazníci samozřejmě reagují," vysvětluje Světlana Hampejsková jeden z faktorů, který jim přispívá k tržbám.

Velký podíl vánočních tržeb i dárků tvoří každoročně dětské hračky, a prodejní čísla letos hovoří jasně. Nejoblíbenější jsou deskové hry, lego nebo puzzle. Svou pozici si ale drží i karty. ,,Konkrétně lego a puzzle odchází po kilometrech. Z novinek u nás vede Kouzelné čtení, laserové pistole nebo auta na ovládání," vypočítává Markéta Bibrová Velková z další táborské hračkárny. Pokud přijde řeč na návštěvnost a zástupy nakupujících, tipuje, že nejpernější den je čeká dnes a zítra.

S novými deskovými hrami se každoročně daří držet krok i stálicím jako jsou Dostihy a sázky, nebo Ubongo. Z nových je velká poptávka po hře Chronobomb s tikající bombou.

KAM PRO POTRAVINY

Menší prodejny s potravinami nebo smíšeným zbožím se 12. hodinou většinou řídit nebudou a zavřou dříve. Výjimkou jsou například prodejny Jednoty COOP Tuty a Tip, které budou mít otevřeno do 12 hodin. Jednoty pojedou podle sobotní otevírací doby.

Velké řetězce sice po poledni zavřou, ale nemusíte se obávat, že byste potom nesehnali ani rohlík. Najdou se prodavači, kteří za pulty vydrží i po poledni Štědrého dne. Klasicky jde o asijské prodejny a také Žabku v táborské Pražské ulici, která zavře až ve 13 hodin. Jako jedna z mála prodejen otevře i 26. prosince.

Nonstop si pro chybějící surovinu také můžete zajít trochu netradičně na čerpací stanici Shell v Chýnovské ulici v Táboře, v níž má svůj shop Billa.

Klára Hejdová