Poslanci a ministři zahájili volební festival populismu

Čechy, Táborsko - Snižme ceny mobilních dat. Zvyšme přídavky na děti. Uzákoňme ústavní právo zastřelit teroristu, který nás ohrožuje. Politici už začali voličům servírovat mnohdy populistické sliby. Parlamentní volby totiž budou za 232 dní.

Kolik z takových návrhů – často prvoplánově líbivých – má šanci uspět?

Deník prověřil sliby poslanců a ministrů, které předcházely všem volbám od vzniku samostatné České republiky. Zanalyzoval přes 3,5 tisíce poslaneckých a vládních návrhů zákonů. Co se ukázalo?

PĚT ZE ŠESTI POD STŮL

Zákony předkládané během festivalu populismu – 232 dní před volbami a později – mají skutečně malou šanci uspět.

Jen každá šestá norma navržená poslanci během tohoto období se nakonec objeví ve sbírce zákonů, a začne tak platit. Ostatní (85 procent předvolebních návrhů) propadnou.

Dlouhodobě se přitom poslancům nedaří prosazovat 71 procent návrhů.

Úspěšnost si před volbami výrazně snižují i ministři. Zatímco dlouhodobě pohoří jen se 24 procenty vládních zákonů, u těch předvolebních je to 66 procent.

Proč se to děje?

CO ZÁKON, TO 262 DNÍ

Jedna věc je, že politici pro své „odvážné" předvolební návrhy často neseženou dostatek spojenců. Druhá, že zkrátka nemají dost času na jejich protlačení celým legislativním kolečkem.

Do voleb nyní zbývá zmíněných 232 dní. Jenže průměrná doba pro schválení zákona je dlouhodobě 262 dní v případě poslaneckých návrhů a 209 dní u vládních, spočítal Deník na základě dat ze sněmovny.

NESTÍHÁME, VÍME

Poslanci i ministři se proto snaží schvalování líbivých norem urychlit.

Tak například premiér Bohuslav Sobotka na zítřek svolal schůzku zástupců všech parlamentních stran, na které chce jednat o zrychleném projednání novely zákona o elektronických komunikacích.

Ano, jde o ten zákon, který má posílit práva zákazníků mobilních operátorů.

Ministr financí Andrej Babiš zase chce zdanění výnosů z korunových dluhopisů (které sám v minulosti nedanil) rovnou přilepit k jinému zákonu, jenž zvyšuje daňové úlevy dárcům krve a který už zamířil do takzvaného druhého čtení.

JAKO BULDOZER

Občas ale ani podobné věci nepomáhají. Například v roce 2013 byla finální bilance předvolebních poslaneckých slibů skutečně tristní.

Prošel jen jeden jediný zákon, ostatních 51 se přijmout nestihlo a s koncem sněmovny padly pod stůl.

Naopak výjimečně úspěšný byl na konci svého vládnutí koaliční kabinet pod vedením socialistického předsedy Jiřího Paroubka.

Premiér přezdívaný „buldozer", který proslul větou, že bude klidně vládnout i s Marťany, dokázal protlačit dvacet z třiadvaceti předvolebních návrhů.

Na Budějovické si v Táboře již dlouho lámou zuby

Tábor – Současná vedení obcí mají do cíle volebního období už jen 1,5 roku. Pokud své předvolební sliby uchazeči o posty na radnicích mysleli vážně, měli by si odškrtávat hotové úkoly.

Levnější městská doprava, bezpečné město bez výherních automatů, efektivní hospodaření nebo oprava zanedbaný sportovišť a stavba nového domova pro seniory.

To jsou jen některé plány, jimiž politické subjekty v roce 2014 lákaly hlasy voličů. Jak se ukazuje, všechny sice nemínily jen jako mucholapku, která je vynese na radnici a zůstanou na papíru, ale ne každý boj s časem dokázaly vyhrát. To je případ parkovacího domu u bývalého pivovaru.

Vedle Budějovické ulice, na jejíž rekonstrukci voliče lákalo již několik stran, byl jednou z priorit i Tábora 2020. „U Budějovické bychom rádi stihli její první etapu," říká starosta Jiří Fišer z T2020.

Předvolebním esem v rukávu ČSSD byl zase dům pro seniory u nemocnice. Střihat pásku v tomto volebním období ale nebude. Projekt má za sebou architektonickou podobu a začít by se mohlo v příštím roce, kdy na radnicích nastane střídání.

Sdružení Jinak! lákalo na levnější MHD. Podařilo se jí prosadit bezplatné jízdné pro děti do 12 let a slevu pro držitele předplatné jízdenky. Kromě T2020 si také ANO dávalo za cíl zdravé finance. Také to se v Táboře daří, dluhové zatížení klesá. Pochlubit se budou moci i opravou bazénu, ta je již připravená na letošní rok.

Co zůstalo na papíru?

Jiří Fišer, starosta Tábora: Zcela jistě nestihneme parkovací dům na Starém Městě, ale zároveň bych chtěl znovu oprášit lokalizaci parkovacích domů v celém městě, zejména v centrální zóně, což je Staré Město, Třebízského ulice a dále Sídliště nad Lužnicí. to je těžký úkol. Posunout bych také chtěl projekt Smart City, v němž je Tábor dávaný za příklad a posunout chci také připravené velké stavby, např. bazén.

Pavel Houdek, starosta Bechyně: Za nejdůležitější považuji, že se nám podařilo začít s realizací oprav a celkové revitalizace sídliště Na Libuši. První etapa prací je už hotová, letos děláme druhou, příští rok bychom to chtěli dokončit. Nepodařilo se nám udělat plánovanou cestu pro pěší a cyklisty mezi Bechyní a Senožaty. Zatím jsme se totiž nedohodli s vlastníky pozemků na odkupu.