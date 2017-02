Poskytovatelé slev jsou zatím zdrženliví

Tábor - Lidé se zajímají o seniorské pasy, úskalím jsou ale firmy, které by se připojily

Senior pas - ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Attila Racek

Na Sídlišti nad Lužnicí se starších lidí ptát na senior pasy bylo docela skličující. Ze čtyř je znala pouze Jiřina Bláhová (70). Ovšem ani ona netušila, kde se o pas přihlásit.

Směrem k centru se informovanost lepšila. Z dalších deseti sedm vědělo, o čem je řeč, ale informace si nesháněli. „Je mi osmapadesát a stále chodím do práce, to na slevy asi nemám nárok," zdůvodňoval například Pavel Kotrba.

Chyba. Kartu nabitou slevami a výhodami může získat každý již od 55 let. Což ale udivuje i místostarostku pro sociální věci Olgu Bastlovou. „To je jediné, co na tom nechápu. Proč „seniorské" pasy, když jsou už od 55 let," diví se.

O pasy je zájem, víc chybí poskytovatelé slev.

V současné době příslib se zapojením do projektu poskytlo zhruba deset firem. Olga Bastlová přes Noviny táborské radnice vyzve další. V první desítce se objevuje například restaurace, obchod se sportovním zbožím nebo wellness. V republice nyní slevy na senior pasy poskytuje 2000 subjektů. Držitele lákají na minimálně pětiprocentní slevu.

PÁR KLIKŮ

Registrace ke kartě je jednoduchá, jednak s ní pomohou i na táborském odboru sociálních věcí, ale přes stránku www.seniorpasy.cz stačí vyplnit pár kolonek tiskopisu k identifikaci a karta pak dorazí na uvedenou adresu. Kupodivu není třeba ani dokládat věk.

Přesnou evidenci zaregistrovaných tak na odboru sociálních věcí nevedou.

„Víme ale, že boom nastal v prosinci a hlavně před Vánoci. My jsme do registru zavedli 150 lidí," upřesnila vedoucí odboru Lucie Manková. Zájem podle jejích slov mají lidé z celého spektra. Tedy i pětapadesátníci, kteří ještě za seniory považováni nejsou.

Poprvé radnice pasy představila loni v září a již v listopadu při setkání nad problémy Tábora se staly nejdiskutovanějším požadavkem. Olga Bastlová informace o nich poskytuje i při různých setkáních se seniory nebo zájmovými skupinami a plánuje i schůzku s poskytovateli.

„Mile mne překvapilo, že podnikatelé, kteří se k projektu hlásí, říkají, že senioři si výhody zaslouží," dodala.

Čtěte také: Starší Táboráci by chtěli senior pas