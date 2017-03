Pokud neuspějí, budou učit děti doma

Tábor - Mají děti, učitele i prostory k výuce. Přesto se vznik školy komplikuje. Ministerstvo totiž stále nerozhodlo.

Od září mohly děti nastoupit do nové waldorfské základky, která má sídlit v Ratibořských Horách. Jejím zřizovatelem by se stala obecně prospěšná společnost Janíček, která již provozuje dětský klub v Táboře.



Přestože ke vzniku školy dali doporučení zastupitelé i Jihočeský kraj, MŠMT stále nerozhodlo o jejím zařazení do sítě škol. Jak sdělila Pavlína Trojovská, je to pro ně velký problém.



„Bez rozhodnutí MŠMT nemůže škola vzniknout. Hrozí, že děti, které by k nám měly nastoupit, nestihnou kvůli ministerstvu zápis do prvních tříd,“ vysvětlila Pavlína Trojovská. Rodiče proto žádají o domácí vzdělávání.



O vznik waldorfské základky se snaží spolek Janíček, který již čtvrtým rokem provozuje v Táboře dětský klub. Jak sdělila jeho ředitelka Valérie Procházková, materiály ke schválení ministerstvu zaslali již na podzim a dosud stále čekají na jeho vyjádření. „Máme přitom už zajištěné prostory pro výuku, stejně jako pedagogy, ale rozhodnutí chybí,“ upřesnila Valérie Procházková. Přitom zápisy do první třídy mají naplánované už na prvního dubna.



KOMPLIKACE PRO RODIČE

Podle Pavlíny Trojovské jde o komplikaci nejen pro školu, ale především pro rodiče dětí, kteří o waldorfskou výuku mají zájem.



„Hrozí, že MŠMT nestihne rozhodnout dostatečně včas, abychom ještě stihli zápisy do prvních tříd,“ obává se Pavlína Trojovská. Proto se rodiče dětí chystají žádat o povolení domácího vzdělávání. V současnosti je již realizuje na Táborsku 15 rodin. Pokud ministerstvo nestihne rozhodnout dostatečně rychle, přibude k nim dalších 13 dětí. „Víme, že rodiče jednají s dalšími waldorfskými základkami, zda by zapsaly děti k individuální výuce,“ potvrdila Pavlína Trojovská.



OBEC ŠKOLU NEZŘÍDÍ

Iniciátoři vzniku školy se nejdříve pokusili dohodnout s vedením Ratibořských Hor, zda by se nestalo jejich zřizovatelem. Díky tomu by na rozhodnutí ministerstva nemuseli čekat. To ale zastupitelé odmítli.



Jak sdělil starosta Ratibořských Hor Radek Lamboj, o vznik waldorfské ZŠ v jejich obci přitom stojí.



„Janíček má u nás stále zelenou, prostory v budově naší školy jim k výuce rádi poskytneme. Pouze se nechceme stát zřizovateli jejich základky,“ vysvětlil starosta.



MINISTERSTVO ZDRŽUJE

Na náš dotaz, jaká je situace ohledně rozhodnutí o zařazení do sítě škol a školských zařízení, odpovědělo MŠMT, že správní řízení o zápis školy zatím stále probíhá a do jeho ukončení nelze informovat třetí strany.



Na otázku, zda jsou vázáni termínem, do něhož musí rozhodnout, jsme se dozvěděli následující: „Obecně lze říct, že lhůta stanovená k vyřízení žádostí je 90 dní, nicméně, je lhůtou pořádkovou, na jejíž uplynutí zákon neváže žádné právní důsledky pro věc samu. Případné nedodržení lhůty není zásadním pochybením,“ sdělilo oddělení vnějších vztahů a komunikace MŠMT. „V podstatě tak nejsou vázáni žádnou lhůtou, dokdy musí opravdu rozhodnout,“ komentovala vyjádření ministerstva Pavlína Trojovská. Přitom doufá, že MŠMT rozhodne ještě do konce března, aby tak mohli začít se zápisy do první třídy. Ve stejné situaci je přitom dalších 56 škol v celé republice.