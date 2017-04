Pokoje po seniorech obsadí úředníci

Bechyně – Druhým rokem je dominantní areál na náměstí T. G. Masaryka opuštěný. Senioři tento svůj náhradní domov opustili 7. ledna 2015 a od té doby jeho vlastník - Jihočeský kraj hledal využití.

Bývalý domov pro seniory na náměstí TGM v Bechyni.Foto: Deník/Alena Šatrová

Obvyklou praxí je, jak nám již dříve potvrdila radní Ivana Stráská, že nevyužívaný majetek nejdříve oběhne kolečko organizací zřizovaných krajem a až v případě nezájmu ho nabízí dalším kupcům. To se stalo.

Přímo v Bechyni a okolí je o dům zájem velký, a tak zastupitelé třinácti hlasy podpořili odkup za 7,2 milionu. Starosta Pavel Houdek již má plán, jak ho využijí. Upřesnil, že o jeden z trojice domů má stále zájem vltavotýnský Domov sv. Anežky. Loni v listopadu nám jeho ředitel Jan Dudlíček řekl, že pro lidi s postižením, které se snaží začlenit do běžného života, by si uzpůsobili tři patra objektu v zadním traktu směrem k řece.

Vzhledem k ohlášenému prodeji františkánského kláštera by další část prostoru mohla využít i bechyňská umělecká škola, která v klášteře sídlí.

A do pokojů po seniorech by se stěhovali i sousední úředníci. Jak starosta Houdek naznačil, současný městský úřad už je jim malý.

„Například potřebujeme prostor pro archiv, také bychom sem nastěhovali služebnu městské policie, uvažujeme i o probourání, čímž bychom vytvořili bezbariérový přístup, a také bychom sem pod úřad mohli převést bytové hospodářství,“ naznačil, které úseky by bývalý domov seniorů mohly využít.

Dosavadní vlastník – Jihočeský kraj, objekt dle znaleckého posudku prodá za 7,2 milionu korun a městu dal možnost částku uhradit ve třech splátkách během tří let.

Stejným způsobem uvolněný zámek v Tučapech na rozuzlení ještě čeká. Zájem o něj má obec, ovšem pouze v případě bezúplatného převodu. „My jsme ho bezúplatně poskytli kraji pro sociální služby, proto by nám ho měli pro sociální služby zase vrátit. Myslím, že to dobře dopadne,“ optimisticky věří starosta Pavel Novák. Také zdejší zámek roky obývali senioři a po dostavbě nového domova v Bechyni ho kraj zrušil z důvodu nevyhovujících podmínek. Obyvatelé pak využili náhradní ubytování v okolí Tučap.