Podporu mají, teď potřebují ztracené peníze

Táborsko - Politici a nevládní organizace se snaží vrátit zemědělskou půdu z Táborska do kategorie hůře obdělavatelné. Ministerskou změnou by farmáři přišli o dotace.

Zemědělci se setkali se zástupci ministerstva přímo v terénu.Foto: Archiv Agrární komory Tábor

Zemědělci ještě nejsou v cíli, podpora senátorů nestačí. Tažení proti návrhu jejich ministerstva, aby přišli o dotace na špatně obdělávatelnou půdu, tak pokračuje.

V týlu mají nejen svoji agrární komoru, ale také politiky, kteří se snaží pole z Táborska vrátit tam, kde byla. Senátor Jaroslav Větrovský k tomu získal podporu u kolegů ze senátního výboru pro zemědělství. Farmář Josef Dvořák se však obává, že v této politicky rozvrácené době to nestačí.

„Podpora ve výboru je dobrá, ale nemáme stabilní vládu,“ reaguje na skutečnost, že žádný ministr teď nemá svou židli jistou.

Jeho farma by změnou statusu půdy přišla ročně o 700 tisíc.

Podle Josefa Dvořáka by je to postavilo do nevýhodné situace. „Pokud by sousední zemědělec dostal a my ne, přeplatí nás. Dosud bylo rozdělení spravedlivé, to by ale skončilo. Zřejmě na Táborsko už peníze nezbyly,“ dodává farmář, jenž hospodaří na Chotovinsku. A ve srovnání třeba s Moravou má podle svých slov podmínky pro hospodaření v nadsázce jako na Sibiři. Věří ale, že nové dělení půdy není snahou hospodáře z Táborska zlikvidovat, ale že jen došlo k chybě, kterou úředníci napraví.

V to doufá i Jaroslav Kazda, ředitel družstva Podhradí z Choustníku. „Jinak pak nechápu, proč se vysoce úrodná půda z rovin dostala mezi hůře obdělávatelné, zatímco naši z toho vyjmuli. Asi k posouzení použili staré chybné údaje,“ míní šéf družstva, které by tak přišlo o dotace na 1700 hektarů. Z výměry, kterou obhospodařují, to představuje až dvě třetiny. „Zhoršilo by to naši konkurenceschopnost i finanční situaci podniku, ale doufám, že by to neohrozilo naši stabilitu,“ naznačuje dopady. Na svých polích se musejí potýkat se svažitým terénem, kameny, kyselou nebo podmáčenou půdou. Nejenže nedosáhnou na výnosy jako z produkčně kvalitnějších oblastí, ale ještě mají vyšší náklady například na stroje či hnojiva.

Téměř ve sto procentech by bylo postiženo družstvo Rynagro z Ratibořských Hor. Předseda Josef Vokoun uvedl, že z jejich 950 hektarů vypadlo z dotací zhruba 900 hektarů. Podle něj si úředníci měli lépe zmapovat terén, o němž rozhodovali.

Táborsko je tak zvanou redefinicí zemědělské půdy postiženo nejvíce v republice. Celkem by zemědělci mohli vyjmutím půdy z kategorie hůře obdělávatelné přijít až o 70 milionů ročně. Podle senátora Jaroslava Větrovského je teď míček na straně ministra Mariana Jurečky, který by se jim do 30. června měl k jejich požadavkům vyjádřit.