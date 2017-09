Podobu ulice akceptovali. Teď ještě, aby na ní poslali peníze

Tábor – Na krajském úřadu se konečně dočkali. Tábor mu po letech předložil definitivní verzi nové podoby páteřní Budějovické ulice, jež je jeho majetkem.

Budějovická ulice se chystá za změny.Foto: Deník/Alena Šatrová

Tábor si tak otevřel cestu k vyjednávání o spolufinancování náročné opravy.

Starosta Jiří Fišer nejen po Budějovické ulici v těchto dnech provedl krajského radního pro dopravu Jiřího Švece a vedoucího odboru dopravy kraje Jiřího Klásu.

„Seznámil jsem je s novou podobou Budějovické ulice a tu akceptovali, protože se v ní nic převratného nezmění. Teď rychle seženeme projektanta a až budeme mít položkový rozpočet, budeme pokračovat v jednání o financování,“ naznačil starosta další postup.

Rozešli se s jistotou, že kraj se k finančnímu podílu nestaví zády a pravděpodobně se postará o úhradu finálních vrstev silnice.

Zásadní změnou v hlavní dopravní tepně Tábora bude návrat zeleně. Na Budějovickou ulici se mají po desítkách let vrátit stromy, jak je známe ze starých fotografií. Poroste jich tu téměř čtyřicet a k tomu ještě zelené pásy keřů. Pozitivní dopad bude mít rekonstrukce i na dopravu, neboť na rozdíl od současných 53 tu bude možné najednou zaparkovat 95 aut. Zastupitel František Dědič z ODS by si jich dokázal představit ještě víc, pokud by se omezila zeleň, která vychází zhruba na deset milionů.

AUTA VS. PRACH

S tím by už měl problém Miloš Tuháček z Jinak! „Víc míst by narušilo plynulost dopravy a zvýšilo polétavý prach,“ tvrdí ochránce životního prostředí.

Aby se do ulice vešla jak zeleň, tak auta a chodci, musel projektant lépe využít uliční profil. Ve výsledku to znamená, že například zúžil zbytečně široké chodníky, což umožní zapustit zálivy pro auta a stromy.

Zastupitelé při schvalování konečné verze, do níž jako poslední promluvili občané, stočili řeč i na kolektory. Jeden pokus s nimi Tábor už udělal na Starém Městě, podruhé s nimi riskovat nehodlá.

Práce v ulici ještě letos začne vodárenská společnost. V příštím roce by se pak měla rozběhnout první etapa rekonstrukce.

Jiří Fišer se s radním Švecem bavil i propojení táborského Tesca s vesnicí Slapy. Obchvat má městu významně zředit těžkou dopravu. Kraj v této věci již podal návrh na zahájení územního řízení.