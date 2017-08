Podivují se obchodu s povolenkami

Tábor - Z nové analýzy vyplývá, že Tábor není ze strany druhého vlastníka teplárny poškozován. Radní se ale podivují nad obchodem s emisními povolenkami.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Pavlína Macelová

Emisní povolenky jsou pokutou za zamořování planety. A také obchodovatelným zbožím, které původci znečištění nakupují a zase prodávají těm, jimž schází. Dělala to tak i teplárna, což radní zaráží.



„Nad povolenkami visí hodně otazníků. V určité době je teplárna nakupovala a vzápětí prodávala, zdá se tedy, že je nepotřebovala. Jestli na tom vydělala, není jasné,“ uvedl starosta Jiří Fišer a dodal, že ve stejném obchodovacím období nakoupila povolenky za 48 milionů a ve stejné době je za 147 milionů prodala.



Radní chtějí, aby se povolenky dostaly na jednání valné hromady teplárny.



Důležité pro Tábor ale je, že analytik nezjistil, že by byl Tábor coby menšinový vlastník teplárny krácen na svých právech silnějším kolegou – Uniperem.



Reakci druhé strany k povolenkám se nám nepodařilo získat. Člen představenstva, zastupitel Tábora Petr Novák, ani ředitel teplárny Tomáš Paur nebrali telefon.



Tábor ze strany majoritního vlastníka akcií čeká i na odpověď ohledně změn majetkových poměrů v teplárně, k nimž ho vyzývá.



„Sice nám po dvou měsících odepsali, ale jde jen o zdvořilostní dopis, v němž deklarují zájem o společné zásobování teplem. K jednání o změně majetkové podstaty se ale nevyjádřili. Přitom současný stav je už ohrožující,“ dodal starosta.

Po vzájemném rozchodu dvou rozhodných hráčů v teplárně, kteří se po letech nedokázali shodnout na podmínkách vzájemného podílu na prodeji tepla, hrozí, že ceny „osamoceného“ Bytesu již v konkurenci neobstojí. Vedení města předpokládalo, že mu teplárna prodejní cenu gigajoulu sníží, když již městu nemusí platit pronájem za využívání městských trubek.



Taková vstřícná nabídka ale dosud nepřichází.



„Z předávacích cen teplárna ustoupit nehodlá,“ potvrdil starosta Fišer.



S ukončením nájemního vztahu na sebe Bytes musel převzít i rizika ze ztrát tepla, která dosud zatěžovala jen kasu teplárny. Ta navíc již nezaplatí nájem. Z ušetřených peněz by podle názoru radních měla přijít s odpovídající cenou tepla. Je konec léta a Tábor stále neví, za kolik bude od podzimu nakupovat.



Do této vypjaté atmosféry opět vstoupila plánská teplárna C – Energy Bohemia se svou nabídkou na slevy. Jak uvedl mluvčí teplárny Miroslav Beneš, trvá jejich zájem o vytápění Sídliště nad Lužnicí. „Naše nabízená cena za jeden gigajoule je téměř o třetinu nižší než cena od současného dodavatele,“ prezentuje nabídku.



Tábor ale hned tak nekývne. „Zastáváme názor, že cena našeho tepla by měla být po celém městě stejná,“ naznačil Jiří Fišer.



Navíc by se rovnováha rozkolísala. Zbytek odběratelů by musel teplárně v cenách vyrovnat ztrátu, kterou by znamenalo odpojení sídliště.