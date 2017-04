Počet radních v Táboře drží omluvenky zastupitelů

Tábor – Táborský zastupitel a bývalý starosta za ODS František Dědič vyčkává na svou chvíli. V pondělí zřejmě ještě nepřijde.

Ilustrační foto TáborFoto: Josef Musil

Na březnové jednání zastupitelstva přišel s návrhem na snížení počtu křesel v radě i uvolněných postů. Nakonec materiál z programu stáhl. Na prezenční listině totiž chyběly podpisy tří kolegů a jak následně vysvětlil, chtěl, aby o tak zásadním kroku hlasovalo všech 27 členů sboru.

„Stáhl jsem to, aby se mohli příště vyjádřit a táborská veřejnost věděla, kdo je kdo,“ vysvětloval. Podle něj by se tak ukázalo, kdo myslí na úsporu peněz.

To avizované „příště“ však toto pondělí s největší pravděpodobností nenastane. V programu jeho bod tentokrát chybí. . „Uvidím, ještě můžu materiál doplnit přímo na stůl, když to může dělat radnice, mohu to udělat i já. Všichni mají stejná práva,“ nechává si otevřená vrátka.

Františka Dědiče teď brzdí zvěsti o další neúčasti kolegů na jednání. „Je to podobný stav, zase nemají být zastupitelé přítomní a já chci, aby u toho byli všichni,“ potvrdil.

Všech 27 členů se ale u jednoho stolu za celý loňský a tři měsíce letošního roku najednou nikdy nesešlo. František Dědič se tak se svým návrhem, aby rada z devíti členů klesla na sedm a počet uvolněných místostarostů ze tří na dva, těžko kdy dostane na pořad. Model jeden starosta a dva místostarostové si v době své vlády vyzkoušel, nicméně v roce 2010 si pro jeho nástupkyni Hanu Randovou ODS u Tábora 2020 v době povolebního vyjednávání dohodla jedno placené místo pro ODS navíc. Tenkrát se tedy třetím místostarostou stal Jiří Bartáček, jemuž svěřili finance.

„Je to složité, kázeň zastupitelů je menší než kdy bývala,“ cílí na kolegy, kteří se pondělní schůze hodlají neúčastnit. On sám naposledy chyběl loni 12. září.

Domnívá se, že u zeštíhlené koalice, která si dělí místa na radnici, se zlepší komunikace.