Po roce si města na Lužnici opět podají ruku. I s Křižíkem

Táborsko – V sobotu se ohlásí další ročník letního festivalu Léto nad Lužnicí, který spojuje města podél jejího toku.

V Táboře začne festival Léto nad Lužnicí.Foto: Deník/Alena Šatrová

Dvacetidenní festival aktivně zabaví celou rodinu. Tradičně festival zahájí také nostalgické jízdy na trati z Tábora do Bechyně a novinkou letošního ročníku se stane Toulavafest, jehož organizací se premiérově s destinační oblastí Toulava chopila Bechyně.

Ředitel kulturního domu Štěpán Ondřich říká, že nový festival je výsledkem jejich aktivnějšího uchopení cestovního ruchu. „Trochu víc jsme začali pracovat na tom, aby lidé vůbec věděli, co to je Toulava. Napadlo mě, že by mohla zorganizovat nějaký festival. Když s tím tehdejší ředitel Toulavy souhlasil, tak jsme se ho v Bechyni ujali. Bohatost a rozmanitost této destinace na našem náměstí představí různé spolky, kapely a soubory,“ ve zkratce naznačil obsah, který termínově připojili k Létu na Bechyňce, tedy společně na 17. června. Proto první lokací festivalu se stane nádraží v Bechyni, kde cestující přivítá František Křižík a František Ringhoffer, jehož továrna vyráběla vagóny, s manželkami.

Železniční dopravy se bude týkat také výstava modelového kolejiště s vlaky v bechyňském kulturním domě a Křižíka připomene i interaktivní výstava v muzeu. Děti se zábavnou formou seznámí s jeho nejzásadnějšími vynálezy, ale také si vyzkouší , jak se řídí vlak nebo tramvaj. Festival ve videoprojekci naservíruje nejen Toulavu, ale na náměstí bude také řemeslný trh i zábava pro děti, jíž se ujmou České dráhy.

Než se ale Bobina s Elinkou vydají na svou letní pouť mezi Táborem a Bechyní, okouzlí návštěvníky Tábora 10. června Magická barokní noc . Na Žižkově náměstí vystoupí skupiny Mydy Rabycad a divadlo Kvelb. Na Velkém šanci se zájemci naučí šermovat, svedou molitanovou bitvu, ohluší je výstřely z kanonu, zabaví barokní pantomima anebo obří šachy.

Také letos zůstávají v programu oblíbené závody dračích lodí, které se utkají na hladině Knížecího rybníka v Táboře, a to 18. června. Svoje akce si do festivalu zakomponovaly také Veselí nad Lužnicí, které přispěje plavbou netradičních plavidel, jež je součástí Veselských slavností a na Lužnici vyplují poslední červnový víkend, Planá nad Lužnicí i Sezimovo Ústí. V Plané 17. června pobaví Vodnický den v areálu za řekou a Sezimovoústečtí šlápnou do pedálů. Cyklisté nebo pěší se kolem Lužnice s Lužnickou šlapkou vydají v neděli 25. června.

Podrobný program najdete na plakátech.