Po páteční Noci kostelů život na Táborsku neusne

Táborsko - Páteční Noc kostelů, sobotní Magická noc v Táboře, ale také pivní slavnosti v Želči, slavnostní požehnání zvonům v Nedvědicích či vzácné setkání s americkým spisovatelem C. D. Paynem. Nechtějí-li obyvatelé Táborska strávit víkend na gauči v pohodlí domova, mají znovu z čeho vybírat.

PÁTEK



TÁBORSKO



Celou Českou republiku, a sní pochopitelně i Táborsko pohltí důstojná a podmanivá atmosféra Noci kostelů. Jejím smyslem je přiblížit široké veřejnosti víru, církev a křesťanství, a vzbudit zájem o společenskou i kulturní hodnotu kostelů. Pestrý kulturní program, prohlídky prostor, kam se lidé běžně nedostanou, ochutnávku mešních vín, zábavné akce pro děti, besedy, vyprávění, poznávání dobových duchovních zvyků – to všechno letošní již devátý ročník Noci kostelů servíruje. Podrobnosti o programu akce v samostatném starším článku na webu Táborského deníku nebo na www.nockostelu.cz.



TÁBOR



Hřiště na petanque u Jordánu pod Trafačkou (Dobrovského ulice) hostí akci Rozchodíme civilky v Táboře. Od 14 do 16 hodin ji mohou navštívit všichni ti, kteří si chtějí vyzkoušet chůzi s holemi Nordic Walking. Na přítomné navíc čeká malý dárek.



Baobab dílna v Pražské ulici přichystala na páteční večer další bonbonek v rámci festivalu Mirákl – Loutky v dílně; tentokrát sem zavítá Pouť. Toto bytové představení sleduje Zápisky z deníků a audiovizuální materiály z poutní cesty se zde prolínají se životním příběhem svatého Františka z Assisi. Zajímavou hru mohou zájemci zhlédnout od 17.30 a od 19.30 hodin.



Sokolská plovárna prožije příjemný hudební večer s táborskou kapelou Merenda. Její vystoupení začne v 18 hodin a návštěvníci se mohou těšit na pestrý repertoár od folkových songů přes lidové a národní písně až ke známým swingovým, dixielandovým a jazzovým melodiím.



Podpůrnou skupinu pro pečující rodinné příslušníky a přátele si připravil na 17. hodinu domácí hospic Jordán. Setkání s psychoterapeutkou Yvonou Kunovou je omezeno počtem 10 lidí, kteří se musejí předem nahlásit koordinátorce setkání Evě Špallové (e-mail: eva.spallova@hospicjordan.cz, tel.: 725 414 931).





SOBOTA



BECHYNĚ



Městské muzeum ve spolupráci s Dětskou psychiatrickou nemocnicí Opařany přichystalo výstavu porcelánových obrazů Heleny Schmaus-Shoonerové Pohádky a děti. Její vernisáž se koná od 10 hodin a podmanivým průvodním slovem ji doprovodí známý režisér a herec Jan Kačer.



Na bechyňském golfovém hřišti vypuknou boje v jednom z tradičních červnových turnajů Texas Scramble. Určen je rodinným dvojicím, které si to rozdají o putovní pohár a knížku Golfové kupony 2017. Zahájení turnajových klání je v 9 hodin.



DRAŽICE



Jawaklub Dražice pořádá už pátý ročník Srazu motocyklů československé výroby. Jeho účastníci i fanoušci tuzemské motocyklové produkce z let minulých se sejdou před kulturním domem v 10.30 hodin, výjezd do okolí odstartuje o dvě hodiny později.



JISTEBNICE



Kulturní dům a Hospůdka na hradě se stanou o víkendu dějištěm pátého ročníku přehlídky ochotnických divadel Jistebnický guláš. V letošním roce má tato akce postaráno o velmi pestrou náplň od pohádek až po vážnou tvorbu. Zpestřením se stane sobotní taneční večírek. Program Jistebnického guláše startuje v sobotu i v neděli od 10 hodin.



HODONICE U BECHYNĚ



Na vojenské rozletové dráze o výměře 25 000 m² bude od 7 do 12 hodin mimořádně živo. Už čtvrtá letošní burza zve všechny ty, kteří cokoliv shánějí, anebo chtějí cokoliv prodat. Akce se koná i za nepříznivého počasí. „Právě u nás nejspíš najdete všechno, co jste dlouho sháněli,“ slibují pořadatelé.



CHOUSTNÍK



Obecní úřad v Choustníku zve všechny obyvatele, ale i přespolní hosty na sousedské posezení Zpěvy v podhradí. Ve sportovním areálu za školou budou hrát od 16 do 21 hodin k poslechu a tanci Muzikanti z jižních Čech.



NADĚJKOV



S ornitology Josefem Jahelkou a Františkem Vališem se mohou lidé z Nadějkova a okolí vydat za Vítáním ptačího zpěvu. Procházka Přírodou krok za krokem startuje v 15.45 hodin z náměstí.



NEDVĚDICE



Významný den prožijí v Nedvědicích. Obcí se poprvé od války rozezní dva nové zvony. Požehnání se dočkají v 10.30 hodin, ale ještě předtím – od 9 hodin – je připraven průvod touto malebnou obcí.



PLANÁ NAD LUŽNICÍ



Cic-cak po mostech přes Lužnici. Výmluvný název putování, které si připravili plánští turisté, najde svůj start i cíl ve Sportovním centru za řekou. Akce začne v 8 hodin, na trasu po březích Lužnice z Plané do Sezimova Ústí, Tábora a zpět se její aktéři vydají v 9 hodin.



V režii plánských dobrovolných hasičů se ocitl tradiční Železný víkend, V sobotu i v neděli se právě hasiči postarají o odvoz nepotřebného železného šrotu, který mohou nechat občané před svými domy. Samozřejmě tak, aby nepřekážel chodcům…



TÁBOR



Historické centrum Tábora prožije Magickou noc v barokním duchu. Na Žižkově náměstí obstará od 19.30 hodin předkrm v bohatém menu akce vystoupení mladé kapely Mydy Rabycad. Ve 21 hodin odstartuje Magickou noc ohnivý drak. Náměstí a Velký šanc se poté ponoří do barokní doby plné zábavy; chybět nebude výuka šermu, divadelní představení, tance, pantomima ani jiné kratochvíle.



Lom Svatá Anna hostí oslavy Mezinárodního víkendu otevřených přírodních zahrad. Tato první česká soukromá přírodní zóna s naučnou stezkou si připravila pro návštěvníky zajímavý program. Od 14 do 16 hodin (v každou celou hodinu) mohou v rámci komentované prohlídky poznat historii i současnost tohoto přírodního parku. Od 16 do 17 hodin pak v lomu přivítají léto a připomenou si i Mezinárodní den čistého ovzduší. Komentované prohlídky jsou ve stejném čase (14 – 16) připraveny i na neděli.



Nejste sami! To vzkazuje domácí hospic Jordán těm, kteří prožívají zármutek po úmrtí svých blízkých, a připravil pro ně od 10 hodin setkání s psyvchoterapeutkou Yvonou Kunovou. Tato podpůrná skupina pro pozůstalé je omezena počtem 10 lidí, kteří se musejí předem nahlásit koordinátorce setkání Evě Špallové (e-mail: eva.spallova@hospicjordan.cz, tel.: 725 414 931).



Ve firmě Greiner Perfoam stejně jako v jiných německých firmách v Česku připravili Den otevřených dveří, který pobaví celé rodiny. Návštěvníkům se tak přiblíží pracovní svět firmy, která v Táboře sídlí na Vožické ulici. Návštěvní den potrvá od 9 do 15 hodin.



V Baobabu bude od 10.30 do 18.30 otevřená divadelní dílna s autorkami pátečního představení Pouť Veronikou Svobodovou a Annou Krtičkovou. Vhodná je pro děti i dospělé či pro jejich společnou práci. Zaměří se na výrobu miniaturního divadelního představení od tvorby scénáře, přípravy kulis a loutek přes samotné hraní na závěr.



Muzikoterapeutický seminář Hudba ve světě malých dětí si pro zájemce z řad rodičů, ale také odborných pracovníků a učitelů připravil dětský klub Janíček v Klokotské ulici. Muzikoterapii přiblíží od 10 do 17 hodin Jan Chrámeček z Akademie sociálního umění Tábor, který ji praktikuje už deset let v prostředí mateřské školy.



D-klub táborského divadla ožije od 20 hodin koncertem amerického hudebníka Andyho The Doorbuma, jenž zařadil Tábor do svého turné po Evropě. Experimentální folk a psychedelický elektropunk nadžánrového performera a novodobého šamana – tak zní charakteristika jeho vystoupení, které zaručuje neopakovatelný vizuální zážitek.



ŽELEČ



Milovníci piva by u toho rozhodně neměli chybět…! Na návsi vypuknou ve 14 hodin želečské Pivní slavnosti, v jejichž rámci se představí čtyři malé, leč pozoruhodné subjekty: pivovar Obora, rodinný minipivovar Pacov, pivovar Transformátor a školní minipivovar Veselí nad Lužnicí. Slavnosti prošpikují lákavé občerstvení s pečeným seletem a klobásami, dětský koutek i nejrůznější soutěže.



NEDĚLE



TÁBOR



C. D.Payne v Táboře! Pro všechny příznivce tohoto svérázného amerického spisovatele je to skvělá zpráva! Svou návštěvou poctí od 17 hodin Divadlo Oskara Nedbala, a to v rámci Listování Lukáše Hejlíka. Název českého putování C. D. Paynea Turné v hajzlu je odvozen od kultovní série jeho knih o puberťákovi posedlém sexem Nicku Twispovi - Mládí v hajzlu. Spolu s tímto volnomyšlenkářským zámořským autorem se na jevišti objeví i někteří oblíbení herci.



Děti z Mufíkovských kroužků pod vedením Mgr. Karoliny Mairychové (při Montessori mateřské škole Mufík) přichystali pro své rodiče a další hosty besídku. Na Základní škole Bernarda Bolzana se koná od 10 hodin.



VESELÍ NAD LUŽNICÍ



Listování Lukáše Hejlíka se jen hodinu po představení v Táboře – tedy v 19 hodin - přesune i do veselského kulturního domu. Před rokem ho navštívil světoznámý Robert Fulghum. Letos poctí město na dvou řekách svou návštěvou americký volnomyšlenkářský spisovatel C. D. Payne. Zájemci o tvorbu C. D. Paynea mají i zde příležitost nejen k osobnímu setkání, ale i ke koupi knih tohoto výjimečného autora.