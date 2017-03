Po 372 letech opět končila třicetiletá válka

Jankov - Louka nad Jankovem u Votic se v březnu roku 1645 stala půdou pro nejkrvavější bitvu třicetileté války.

K vrchu Blaník se nesl oblak dýmu, lidský nářek a pach lidské krve. V boji tady padlo na sedm tisíc vojáků. Švédové byli mocnější. U Jankova v podstatě skončila třicet let trvající válka (1618 - 1648), i habsburská armáda. Maršál císařské armády odevzdal svůj kord a uznal porážku. Kapitulace se odehrála ten samý den, 6. března odpoledne. Na tuto rozhodující bitvu čekali vojáci tři desítky let, vybočení z rovnováhy sil znesvářených stran se odehrálo právě u Jankova. Tehdy se vojáci brodili v závějích sněhu Tak zvaný Vestfálský mír byl uzavřen o tři roky později.



Také v sobotu na bitevní poli umírali lidé, po 372 letech už naštěstí jen během hereckého výstupu při rekonstrukci bitvy, jejíž historické okamžiky si tady poprvé připomněli před třemi lety. Na místě hromadného hrobu tehdejší hrůzu symbolizuje i památník obětem boje, jehož odhalení se zúčastnila i švédská delegace.



O historickou výpravu se zasloužili šermíři a nadšenci z Tábora a Mladovožicka, kteří dali dohromady na 150 vojáků. Tehdy jich na louce bylo přes 30 tisíc. Rány z kanonů braly sluch stovkám lidí, kteří si rozhodující bitvu 17. století nenechaly ujít. "Loni jsem o ní slyšel od kamaráda poprvé, ale přijet jsem nemohl. Letos jsem si ji ujít už nenechal a i vzhledem k počasí to bylo krásné odpoledne. Dětem se tu náramně líbilo," říká Pavel Kratochvíl ze sousedních Votic. Jeho pětiletému Pavlíkovi se nejvíc líbila střelba. "To byly hrozný rány, taťka mi zacpával uši, abych prej neohluchl. Ale mně se líbily," hodnotí výkony vojáků švédské i císařské armády.



Bitva u Jankova byla dlouho neprávem opomíjena a ve stínu bitvy na Bílé hoře, která se nedaleko Prahy odehrála v roce 1620 a historicky je dnes vnímána víc než krvavá bitva jako pro český národ významná politická událost. Na dalších 300 let ovlivnila osud české země, jehož se chopili Habsburkové.