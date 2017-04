Plátno kina vás ponoří do tajemství českých dějin

Tábor – Do táborského kina Svět míří komentovaná projekce z přehlídky muzejních filmů MUSAIONFILM. Tedy to nejlepší z muzejní filmové produkce, jíž instituce divákům zprostředkovávají české dějiny. Posoudit ji budete moci již v úterý.

Výběr nejlepších snímků z dílny pracovníků muzeí a galerií přiveze do kina Svět hlavní organizátor festivalu a dlouholetý pracovník uherskobrodského muzea Aleš Kapsa. Divákům představí, co všechno dokáží filmová díla prozradit o tajemstvích naší historie.

„Film vzniká převážně v muzeu a je natáčen jeho pracovníky. Námětem bývají historické události, které mají vztah k tomu, čím se muzeum zabývá, a také příběhy sbírkových předmětů. Muzejní film také zaznamenává, co do muzea nemůžeme umístit, tedy architekturu nebo krajinu, a čeho se již nemůžeme ani dotknout a je to dostupné pouze v ústním podání pamětníků, v jejich svědectví. Cílem muzejního filmu je podpořit práci muzeí, uchovat události hodných paměti a být také svědectvím doby, v níž film vzniká,“ přiblížil Aleš Kapsa pro Táborský deník smysl přehlídky.

Projekci Husitské muzeum připravilo nejdříve pro školáky a poté od 17 hodin pro veřejnost, kdy je vstupné 40 korun. Na plátně uvidíte tyto filmy:

Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV

Reportáž realizace výstavy k jubileu Otce vlasti v roce 2016

Období: 14. stol.

Příprava hlavní výstavy roku v Národním technickém muzeu v Praze, která zavedla do prostředí středověké stavební huti.

Přihlašovatel: Národní technické muzeum.



Jan Hus

Animovaná umělecká zkratka významné osobnosti české historie.

Období: přelom 14. a 15. století.

Animovaný film Jan Hus vznikl u příležitosti profilové výstavy Jan Hus 1415/2015, uspořádané v Husitském muzeu v Táboře v roce 2015. Jeho určení je však mnohem širší než jen jako doprovodný výstavní program. Přibližuje život velké postavy českých dějin netradiční, vizuálně působivou formou. Představuje církevního reformátora jinak, než jak ho známe z učebnic a odborných publikací. Zaměřuje se především na dětské a mladé publikum. Sám Hus vypráví nejen vlastní životní osudy, ale filmovou řečí vyjadřuje podstatu svých učení a názorů, o něž se střetl s katolickou církví.

Přihlašovatel: Husitské muzeum v Táboře.

Karlova válka

Poetický obraz vztahu dvou mladých lidí uprostřed 1. světové války vyprávěný přes dopisy a pohlednice, jež si zasílali. Dokument z pohlednic a dopisů Karla Ošmery Františce Fialové.

Období: 1. svět. Válka

Přihlašovatel: Petr Baran

Nehodni žití

Cikánský tábor Lety u Písku. Úvodní program pro návštěvníky památníku cikánského tábora v Letech u Písku.

Období: 2. svět. Válka

Přihlašovatel: Václav Hron

Cesta prezidenta Beneše do Moskvy

Film představuje unikátní a dosud téměř neznámý filmový záznam dokumentující cestu Edvarda Beneše do Moskvy na sklonku roku 1943 k podpisu spojenecké smlouvy se Sovětským svazem. Filmový záznam uložený v Archivu Národního muzea podrobně dokumentuje tuto velmi diskutovanou událost československých moderních dějin, včetně méně známých okolností mise – jednání prezidenta s perským šáhem Rézou Páhlavím nebo jeho setkání s Ch. de Gaullem a W. Churchillem.

Výrobce: Česká televize