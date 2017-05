Piloti vrtulníků záchranky cvičí noční přistání

Jižní Čechy – „Nevíte, proč nad sídlištěm v noci létaly vrtulníky záchranky a přistávaly na vojenském cvičišti," to byl častý dotaz obyvatel jindřichohradeckého sídliště Vajgar, které v noci vyrušil hluk strojů.

Provoz letecké záchranky převzala armáda. Pilot Peter Smik vysvětluje přednosti vrtulníku.Foto: Jiří Dintar

Stejně se ptali i lidé v dalších městech kraje. Například Věra Petržílková z Jindřichova Hradce to komentovala slovy: "Byl to obrovský rachot. Bylo to v úterý po deváté hodině večer, přešla jsem do obýváku a viděla už jen, jak se zvedá vrtulník z vojenského cvičiště," popsala.



Vysvětlení je jednoduché. Podle mluvčí Agentury vojenského zdravotnictví Lady Ferkálové se jedná o výcvik pilotů a osádek Letecké záchranné služby Armády ČR, která poskytuje tuto službu v Jihočeském kraji. „Tento výcvik obnáší takzvané zalétávání oficiálních heliportů, ale i těch neoficiálních, které jsou v areálech nemocnic a jsou integrovaným záchranným systémem využívány. Důvodem je přechod na čtyřiadvacetihodinový provoz od 1. července,“ vysvětluje Lada Ferkálová.

Doplnila, že v případě, kdy heliport nemocnice není technicky vhodný pro přistání těžkého vojenského vrtulníku W3A Sokol jako například v Jindřichově Hradci, jsou vojenští piloti vycvičeni pro přistání kdekoliv v terénu, v blízkosti špitálu.

Kde mohou vrtulníky W3A Sokol přistát:

České Budějovice - heliport v areálu nemocnice

Český Krumlov - oficiální heliport není, přistává se na parkovišti asi 500 m od nemocnice

Dačice- heliport v areálu nemocnice

Jindřichův Hradec - heliport nově vybudovaný armádou asi 500 m od nemocnice na vojenském cvičišti

Písek - heliport v areálu nemocnice

Prachatice - heliport v areálu nemocnice

Tábor - heliport v areálu nemocnice

Vimperk - oficiální heliport není vytvořen, přistává se u silnice, ve vzdálenosti asi 1,2 km od nemocnice