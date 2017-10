Piloti budou znovu trénovat noční lety

Tábor - Aeroklub připravuje další sérii nočního létání u Čápova dvora.

Ilustrační foto.Foto: Alena Šatrová

Výcvik plánují na celý měsíc, a to od 21. října do 21. listopadu. Předseda klubu Jiří Lískovec ale ujišťuje, že létat nebudou každou noc a tento počet dnů si blokují jako rezervu na špatné počasí. Navíc letadla budou startovat vždy jen po západu slunce do 22 hodin.

Tento výcvik slouží pro získání či prodloužení kvalifikace NIGHT. Akci musí oznámit na Řízení letového provozu České republiky i na Úřad pro civilní letectví.