Petr Novák rezignoval na post radního, půda se chvěje i jinde

Tábor – Nejmladší radní, letos čtyřiatřicetiletý Petr Novák z ANO rezignoval na další posty. Nejdříve po kauze s odměnami v jihočeských nemocnicích opustil krajské zastupitelstvo a představenstvo nemocnic, nyní se rozchází s pozicemi na městské úrovni, především v radě. Ponechal si jen mandát zastupitele a post v představenstvu Teplárny Tábor.

Petr Novák nebral telefon a nereagoval ani na SMS výzvu, jeho rezignaci nám tak potvrdila jeho stranická šéfová, Radka Maxová. Za rozhodnutím podle ní stojí osobní důvody.



„Hlavně jsem ho žádala, aby tady zůstal zastupitelem, neboť je potřeba dokončit náš program a on je dobrým politikem i vyjednavačem,“ řekla na adresu kolegy. Kromě rady čeká personální obměna i na postu předsedy finančního výboru a člena tělovýchovné komise. Za ANO by radu měla doplnit ředitelka ZŠ Alena Heršálková nebo šéftrenér hokejové mládeže Štěpán Kadilák. Rezignaci Petra Nováka už oficiálně přijal i starosta Jiří Fišer.



Radka Maxová svého kolegu vyzvala, aby se nenechával ovlivnit politickým vývojem v kraji a komunální mandát dotáhl až do dalších voleb. Odměňování ve vedení jihočeských nemocnic se ale Petra Nováka osobně dotýkalo, neboť před krajským krachem do něj nastoupil, a i on tak měl každý měsíc pobírat statisícovou odměnu, přičemž právě na nich ANO založilo rozklad krajské koalice.



„Byl na něj vyvíjen tlak a jeho soukromí tím bylo hodně narušeno. Samozřejmě respektuji jeho rozhodnutí, že se chce stáhnout,“ dodala Radka Maxová a přiznala, že i ona je z krajské politiky zhrzená. Potvrdila, že Petr Novák dál zůstává předsedou ANO na Táborsku.



Starosta Jiří Fišer se nedomnívá, že výměna v radě způsobí ve vedení města jakékoli problémy. Nicméně klidnými vodami si politici z radnice neproplouvají. Na veřejnost prosakuje i snaha radního z ČSSD odvolat místostarostku Michaelu Petrovou. I při jednání zastupitelstva ji Tibor Stano kritizoval, že příliš otvírá náruč alternativnímu školství, čímž ohrožuje městské školy.



„O alternativním školství jsou různé dohady a dokonce jsem už zaslechl jsem, že by se snad měla rekonstruovat rada, ale já se nedomnívám, že by se stalo něco zásadního. V politice je ale možné všechno, to vidíme na kraji i ve vládě,“ říká starosta, jenž by si alespoň v Táboře přál klid.



Podle zákulisních informací by v křeslech vedení mohlo v čele s Radkou Maxovou usednout ANO, ČSSD, ODS a TOP 09 s podporou roztříštěné KSČM.