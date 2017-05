Petr Hynek našel podpisy pro řešení sporů s radnicí

Veselí nad Lužnicí - Opoziční zastupitel Petr Hynek z ODS zorganizoval mimořádné jednání zastupitelů. Coby bývalý starosta města moc dobře ví, kam sáhnout, kde hledat, co sledovat, na koho se obrátit.

Veselí nad Lužnicí. Ilustrační fotoFoto: Deník / Alena Šatrová

Všechny načerpané zkušenosti dnes zúročuje a tvrdí, že nástupci na radnici si vedou špatně, utíkají jim peníze a nechtějí to od něj ani slyšet. „Kritizuji střet zájmů jednoho radního s firmou, která dostává městské zakázky a má to na město negativní vliv, zpochybňuji kvalitu práce, za kterou město platí, starosta mi na zastupitelstvu bere slovo, a to dokonce v bodě různé,“ vyjmenovává, co všechno chce řešit na mimořádném zastupitelstvu, k němuž si sehnal potřebný počet podpisů a odevzdal je na podatelně. Zmiňuje opravu vinárny v kulturním domě, opravu budovy policie nebo rekonstrukci Riegrovy ulice.

Petr Hynek svá zjištění opírá o post člena kontrolního výboru. Starosta Ladislav Sýkora se ale neobává. „Dáváme si dobrý pozor a chováme se jako řádní hospodáři, zatím nám pan Hynek vůbec nic nepřeložil, takže pak nelze konat,“ reaguje starosta s tím, že kdo ale chce najít, najde. „Nikdo přece není neomylný,“ připouští.

Mezi radnicí a zastupitelem Petrem Hynkem probíhá diskuze především na stránkách radničních novin. Loni zastupitel za ODS například napsal kritický článek o výstavbě šaten u zimního stadionu, která se podle něj děje v rozporu s povolením. „Kvůli této stavbě jsem dokonce napsal na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že se zakázka připravuje pro určitou firmu, tak město řízení zrušilo a vypsalo nové. Ovšem z jiných důvodů. Dostalo za to pokutu 50 tisíc a já jsem minulý měsíc chtěl vědět, kde v účetnictví figuruje. To mi však nedokázali říct a ani to nedali do zápisu z jednání zastupitelstva,“ přibližuje Petr Hynek, o čem všem by se na mimořádném jednání zastupitelů mohlo dále diskutovat.

Že vedení nedalo pátrání po pokutě do zápisu a nepřipustilo diskuzi o možném střetu zájmů radního Jaroslava Hejla, bylo pro Petra Hynka poslední kapkou. Obešel všechny zastupitele a od osmi z 21 získal podpis potřebný ke svolání jednání. Nutná je třetina, pak je starosta povinný mimořádné zastupitelstvo do 21 dnů svolat.

Podpis přidali: Stanislav Absolon, Pavel Fejtl, Petr Gruber, Taťána Jirousová, Jan Mach, Milan Pouch, Petr Vach a Petr Hynek. Odmítli: Radim Farkač, Jaromír Novák, Marie Hadravová, Jaroslav Hejl, Václav Jelínek, Václav Matějů, Václav Průcha, Miloš Silovský. U ostatních podpis chybí bez udání důvodu.