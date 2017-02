Pět set zaměstnanců temelínské elektrárny čekají bezpečnostní prověrky

České Budějovice - Ředitel Jaderné elektrárny Temelín Bohdan Zronek tento týden potvrdil, že elektrárna se zaměří v letošním roce na další zlepšování spolupráce s dodavateli a nábor nových lidí do nového útvaru kontroly kvality. K dalším prioritám bude patřit zahájení bezpečnostních prověrek, které by se podle Bohdana Zronka měly týkat zhruba 500 pracovníků elektrárny. Vyžaduje je nový zákon, který platí od začátku roku.

Temelín.Foto: Jan Škrle

Prověrky bude provádět Národní bezpečnostní úřad a první skupina pracovníků elektrárny by o ně měla požádat v prvním kvartálu letošního roku. Celkem je na provedení prověrek lhůta tří let.

Od začátku roku působí v Jaderné elektrárně Temelín (JETE) nový útvar kontroly kvality. Souvisí to s vyšším dozorem nad dodavateli a snahou o zlepšení spolupráce s nimi. Do nového útvaru přijala elektrárna 45 pracovníků. Podle Bohdana Zronka, ředitele JETE, je cílem podpořit větší kvalitu už na začátku přípravy prací, protože v minulém roce nebyli v elektrárně s dodavateli vždy spokojeni. Dodavatelům vyjde firma vstříc tím, že vylepší dílny, které dodavatelé v areálu elektrárny využívají. Dokončení nového systému řízení a kontroly dodavatelů je jednou z priorit JETE v letošním roce. "Cílový stav pro nás znamená, že klíčové činnosti, jako například nedestruktivní kontroly zařízení, budeme zajišťovat sami nebo prostřednictvím dceřinných společností ČEZ. Nám to přinese snadnější komunikaci a lepší plánování údržby. Vše by se pak mělo projevit v délce odstávek a plynulosti provozu," uvedl Bohdan Zronek.

K dalším prioritám patří oblast bezpečnosti. Podle nového Atomového zákona, který platí od začátku letošního roku, se několikanásobně rozšíří okruh pracovníků, kteří budou muset mít prověrku Národního bezpečnostního úřadu. Zkoumat se bude například trestní bezúhonnost nebo finanční bezúhonnost zaměstnanců elelktrárny, ale i některých lidí v dodavatelských firmách. Jde ale o nižší stupeň prověrky. Dosud se v Temeléíně týkala asi stovky lidí, v budoucnu by to mělo být kolem 500 lidí. Jejich přesný počet ale určí až přesné vymezení "životně důležitých prostor" elektrárny, které má být teprve stanoveno.Nově bude NBÚ prověřovat každého, kdo bude vstupovat na reaktorový sál nebo do velína. Dosud to byli především lidé řídící elektrárnu nebo manipulující s jaderným palivem. Nově to budou i strojníci nebo třeba technologové či pracovníci komunikace. "Počítáme s tím, že zaměstnanci budou žádat o prověrku v několika vlnách. První žádosti odejdou už během února a budou mezi nimi například naši hasiči. Ti v případě potřeby mohou vstupovat v podstatě kamkoliv," uvedl Bohdan Zronek.

Elektrárna bude také pokračovat v dalších přípravách na obnovení provozní licence v roce 2020. Patří k tomu ostatně i výše uvedené činnosti a záměry.

Elektrárna plánuje letos také přijetí zhruba osmdesáti nových pracovníků. Jednak potřebuje nahradit zaměstnance odcházející do důchodu a jednak například posílit kontroly dodavatelů.

Energetiky čeká také minimálně devět havarijních cvičení, včetně jednoho tajného.

V roce 2016 vyrobila 12,1 miliard kWh elektrické energie.