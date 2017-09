Pestrý víkend: slavnosti v Plané, Strmý vrch v Chýnově a další akce

Táborsko – Obyvatelé a návštěvníci táborského regionu se o nadcházejícím víkendu rozhodně nemusejí nudit. Menu se zajímavými chody je znovu velmi bohaté a pestré.

Legendární Strmý vrch v Chýnově znovu čeká na své pokořitele.Foto: archiv Deníku

VÍCEDENNÍ AKCE



PLANÁ NAD LUŽNICÍ



Do města na řece Lužnici se po roce znovu vracejí Svatováclavské slavnosti. Jejich program odstartuje už v pátek o 16. hodině, kdy se koná u požární zbrojnice slavnostní žehnání hasičskému vozu. O hodinu později začne v Muzeu Fara vernisáž výstavy Poznáváme a chráníme přírodu s ornitology pány Jahelkou, Vališem a Vyhnálek a v zahradě se představí Trubači OMS Tábor a kapela Klasik kvartet. V zámeckém parku na Strkově pak vypukne v 19 hodin taneční zábava se skupinami Midi Band a One Spirit, která naladí obyvatele i návštěvníky Plané na další slavnostní dny.

V sobotu hodinu po poledni se rozhoří mimořádně bohatý program vlastních Svatováclavských slavností. Chybět nebude historický průvod, ukázky středověkých bojových umění i řemesel, folklórní, divadelní a hudební vystoupení, kejklíři, výtvarné dílny, jarmark, rytířské turnaje a k tomu všemu spousta dobrého dobového jídla a pití.

V neděli od 10 hodin doprovodí scénář slavností volejbalový turnaj ve Sportovním centru za řekou či vystoupení sokolníků na louce u Horáce. V 15 hodin začne ve Farské zahradě přehlídka pěveckých sborů Notování nad Lužnicí a v 18 hodin mohou diváci zhlédnout divadelní představení Lucerna v parku na Ostrově.



PÁTEK



DRAŽICE



V kulturním domě vypukne mezi 16. – 18. hodinou Burza dětského oblečení (sezona podzim, zima). Určena je všem, kteří chtějí levně a originálně nakoupit i výhodně prodat.



CHOUSTNÍK



Na punk-rockový večer se chystá hostinec v Choustníku. Od 20 hodin rozbouží jeho sál vystoupení kapel Němá výčitka (VChýnov), Bratři Karamazovi (Č. Krumlov) a A další (Tábor).

TÁBOR



Vzácnou návštěvu ze zahraničí přivítá ve 20 hodin Cadillac Café & Restaurant v budově bývalé univerzity. Se svými skladbami zavítá k Jordánu italský hudebník Franco Toro.



V rámci sedmého ročníku festivalu Klasici na Střelnici ožije zahrada tohoto společenského centra koncertem vokálního tělesa Skety a capella sextet. Osobitá šestičlenná skupina získala za svou veskrze autorskou tvorbu několik významných mezinárodních cen, a tentokrát se mohou o jejím umění přesvědčit táborští milovníci hudby. Vystoupení začne v 18 hodin.



Stánek na Žižkově náměstí bude patřit o prvním víkendovém večeru promítání. U příležitosti Mezinárodního dne bez aut zhlédnou přítomní od 20 hodin dokument Jaana Tootsena Naše čtvrť.



VESELÍ NAD LUŽNICÍ



V květnu se Veselští nedočkali, ale už je to tady! Protagonisté populární stande-up comedy Na stojáka! Lukáš Pavlásek, Daniel Čech a Arnošt Frauenberg zavítají se svým pořadem do velkého sálu veselského kulturního domu. Show startuje ve 20 hodin.



SOBOTA



BECHYNĚ



Ti, kteří zavítají ve 14 hodin pod zámecké schody na Větrov, rozhodně nebudou litovat. Program U nás doma Festu jim naservíruje bohaté menu tří divadelních her pro děti i dospělé a pěti hudebních vystoupení od folkového žánru až po rock. Zajímavá akce, na kterou vás od bechyňského muzea dovedou šipky, se protáhne až do desáté hodiny večerní.



DRAŽICE



Rybník Na Suchých se stane už poosmé v historii dějištěm rybářských závodů. Zkušení rybáři i laici si to rozdají v klasickém lovu ryb na dva poločasy. Prezence bude zpřístupněna mezi 7. a 8. hodinou. První díl závodů vypukne od 8 do 11 hodin, druhý je na programu od 12 do 14.30 hodin. Soutěží se v kategoriích do 15 let a nad 15 let.



CHÝNOV



Už popětatřicáté v historii svedou motocykly i jejich krotitelé lítý souboj s legendárním Strmým vrchem v Chýnově. Divácky mimořádně atraktivní akce vypukne už o půl desáté, kdy jsou na programu tréninky, vlastní závod pořádaný domácím Motosportem startuje ve 13 hodin. Představí se v něm závodníci z celé republiky, a to v kategoriích motokros + enduro, trial, ČZ a děti do 15 let.

RADIMOVICE U ŽELČE



Pódium v hostinském sálu ožije v 19 hodin komediálním představením Dobré ráno, rodino!, které nově nastudovalo Divadlo kapota.



SEZIMOVO ÚSTÍ



S již tradičním průvodcem Josefem Bílkem se mohou zájemci vydat na další zajímavý výlet. Tentokrát se stanou jeho cílem méně známá místa Pelhřimovska. Odjezd účastníků je v 7 hodin od Spektra a v 7.15 hodin od nádraží ČD v Táboře.



SOBĚSLAV



Kemp TJ Spartak je po roce znovu připravený pohostit aktéry a příznivce Dobroběhu. Toto charitativní sportovní klání pořádá Diakonie Rolnička a SmartUp Nadace O2 pro milovníky běhu všech věkových kategorií. Dění na soběslavské plovárně otevřou ve 13 hodin závody dětských kategorií (500 m). Ve 14.30 hodin odstartuje Dobroběh klasika (6,7 km) a v 16 hodin Dobroběh army (6,5 km). Součástí akce bude ukázka Volejník techniky, malá paralympiáda i koncert.



TÁBOR



Areál Komora na Sídlišti nad Lužnicí prožije už posedmé Psí den neboli Táborskou voříškiádu. Jedná se o výstavu zvířat z táborského útulku, která se koná od 10 do 15 hodin. Kromě zmiňované přehlídky a psích závodů jsou na programu také ukázky výcviku.



Klub táborského Milenia rozburácí také letos již kultovní metalový festival Žižkův vraždící palcát. Jeho program začne v 17.30 hodin a během pořádně peprného večera zahrají například Diversity, F.A.King, F.O.B. nebo Poppy Seed Grinder.



Pro děti od 3 do 11 let, ale klidně i pro jejich rodiče je určen Československou církví evangelickou. Tentokrát se stane jeho cílem výpravy zřícenina hradu Příběnice. Po cestě se účastníci dozvědí mnoho zajímavého o husitech i jejich nepřátelích, chybět nebudou hry ani společný oběd (misku a lžíci s sebou). Sraz výletníků je v 8.45 hodin před vlakovým nádražím v Táboře, předpokládaný návrat kolem 16. hodiny.



Ve 14 hodin si dají sraz na táborském Žižkově náměstí všichni ti, které zláká další vlastivědná vycházka z populárního cyklu Sobotníci. Tentokrát bude jejím tématem Rozkvět Tábora v době Václava Soumara.



U Stánku na hlavním táborském náměstí nebude živo jen večer, ale už od 13. hodiny, kdy startuje benefiční koncert na podporu centra Kaňka. Na vystoupení několik kapel a hudebníků v čele s držitelem Ceny Anděl Thomem Artwayem naváže ve 20 hodin produkce bluesrockových Černých mostů.



Pořádná punk.rocková „pařba“ vypukne od 20 hodin v Music Clubu Orion na Křižíkově náměstí. Progresivní sestavu Tommy Poser doprovodí jako host jihočeská kapela Marathon.



Na fortelnou porci bigbítu si mohou Táboráci zajít do pivnice U zlatého lva. Ve 20 hodin to tam rozjede kapela s výmluvným názvem Hery Fotr.



VESELÍ NAD LUŽNICÍ



Už patnáctým rokem se na podporu lidí s epilepsií koná ve Veselí nad Lužnicí EPPI vodácký triatlon. Klání na tratích 3 km běh, 10 km horská kola a 2 km kánoe či kajak (možnost zapůjčení přímo na místě) jsou uzpůsobena tak, aby se jich mohli zúčastnit i pacienti s epilepsií. Centrem závodu se stane veselská pískovna. Prezenční kancelář tam bude otevřena už od 9 do 12 hodin, vlastní závod určený odstartuje ve 13 hodin, už před ním si ovšem mohou zazávodit také děti. V průběhu celé akce je možno diskutovat o epilepsii s odborníky z Centra vysoce specializované péče pro farmakorezistentní epilepsie FN Motol a ze zapsaného spolku EpiStop.

NEDĚLE



BECHYNĚ



Kulturní dům v Bechyni pohltí od 19 hodin atmosféra mimořádně populárního divadelního představení. Komediální hra francouzského autora Sebastiena Thiéryho Začínáme končit pojednávající o úskalích manželského odcizení nechává vyniknout herecký um Barbory Hrzánové a jejího manžela Radka Holuba.



SOBĚSLAV



Kinokavárna v Nerudově ulici hostí od 14 do 17 hodin již tradiční Deskohraní. Děti a jejich rodiče si zde mohou užít příjemné chvíle se známými i netradičními deskovými hrami.



TÁBOR



Divadlo Oskara Nedbala uvede od 19 hodin představení Princip náhody. Příběh o samotě, lásce a rozlišných náhodách nabízí divákům strhující herecký duel Aleny Mihulové a Jana Vlasáka.



Stánek coby otevřené kulturní centrum Žižkova náměstí se tentokrát oblékne do divadelního hávu. Se svým svérázným představením Vokoňovi pobaví děti i dospělé Jana Hubka Vanýsek. Začíná se v 17 hodin.