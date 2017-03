Peshata slaví 20 let. Kdyby opustila zvířata, byl by konec světa

Tábor/ROZHOVOR/ - Táborská zoopunková kapela slaví 20. výročí vzniku. Oslavy začnou koncertem v táborském klubu Milenium, kam si na sobotu 18. března skupina pozvala souputníky z kapel Houba, Totální nasazení a Covers for Lovers.

Peshata lidi baví už 20 let.Foto: Foto: David Peltán

Narozeninová party plná punku, rocku a ska začne ve 20 hodin. K dvacetinám jsme vyzpovídali kytaristu Martina Maredu a zpěváka Tomáše Bláži Blažka.



Asi každý, zejména ti stále hraví, se nejvíc těší na dárek. Co si k dvacetiletému jubileu přeje Peshata?

Martin: Zaplněný spokojený Milenium.

Bláža: Až po strop!



Co třeba nová deska?

Martin: Už někdy v létě jsme si s Blážou několikrát sedli k počítači a mikrofonu a pár základů songů vzniklo. Ale stále nám funguje dost silná autocenzura, takže do zkušebny se to ještě nedostalo. Letos určitě nová deska nebude, myslím, že příští rok na to šlápneme.

Bláža: Rád bych, abychom letos předpřipravili materiál na desku a příští rok to nahráli. Letos je v plánu klip, dokonce už je průběžně natáčený na různých světových kontinentech, zrovna za tři týdny odlétám sbírat vhodné záběry do Střední Ameriky..Co bych pro kapelu neudělal! Mám v hlavě ještě super scénář na další klip, ale zatím mu jaksi chybí písnička.

Martin: Ještě nám pak Blážo budou zbývat záběry z Antarktidy!



Dvacetiny bývají spojené bouřlivými oslavami. Jak budete slavit v obecné rovině a jak konkrétně v táborském Mileniu, kde hrajete v sobotu?

Martin: Pozvali jsme si spřízněné kapely Totální nasazení, Houba a Covers for lovers, se kterými se víceméně těch dvacet let známe a potkáváme. S C4L jsme odjeli podzimní vydařené tour a jsou to kluci do nepohody. Naším koncertem bude provázet pan Klobouk a vše bude směřovat k jedné velmi milé pointě. Ta bude však prozrazena až během koncertu.

Bláža: No a v té obecné rovině jsme si nadělili, že letos budeme hrát samý pěkný větší koncerty, což znamená, že nebudeme hrát tolik jako loni a zbyde nám více volného času na rodiny a koníčky (a třeba druhé kapely).



Kapela vznikla z punkové Extrudované pohanky, z níž někteří členové stále v Peshatě hrají.Prozradíte, zda v Mileniu budou na oslavách i nějací bývalí členové nebo hosté?

Martin: Minulý týden jsme se po osmi letech sešli v původní sestavě a nacvičili pět stařenek. Chybět bude jen basák Kaďan, který je pracovně v zahraničí. Zastoupí ho náš Pepa (pozn.red. Josef Boháč). Jedna část playlistu bude hodně o dechách, kdy nám pomůže pár dechařů ze Swingbandu Tábor.



Co návštěvníci oslav na koncertech uslyší za tvorbu?

Martin: Na Facebooku jsme udělali anketu, kde lidé mohli hlasovat o skladby, které by měly zaznít. Při sestavování playlistu jsme se částečně výsledkem řídili. Takže můžete čekat průřez celou naší diskografií. Zahrajeme i věci, které opravdu moc často nehrajeme.



Kdybyste měli neomezený rozpočet a bylo by vám vše jedno. Koho byste si k sobě vysnili, vedle koho by vám bylo ctí si zahrát?

Martin: Já věřím, že sobotní lineup je hodně silný a vybrali jsme to nejlepší na naše narozeniny. Kdybych si opravdu mohl někoho pozvat, tak japonský Potshot, Kemuri nebo americký Streetlight manifesto. Ale já stále doufám, že vystoupí na Mighty Sounds.

Bláža: Za mě The Aquabats, Amíci co hrajou neuvěřitelně chytlavý a vtipný skapunk v superhrdinských kostýmech, až nakonec dostali vlastní seriál. Streetlight manifesto by byli taky úžasný. Musím letos ohromně pochválit pořadatele festivalu Mighty Sounds, pozvali moje tři, posledních pár let nejoblíbenější, kapely. Když jsem to zjistil, málem jsem plakal dojetím! Jmenovitě ruský Distemper, bostonsko - holandský Jaya the Cat a balkánskou úderku Dubioza Kolektiv. S těmito bych si rád někdy zahrál, myslím že nad Distemperama jsme dokonce na narozeniny i někteří chvíli vážně uvažovali!



Jako svůj nejlepší koncert uvádíte ten, kdy jste hráli na táborských slavnostech před nacpaným náměstím.

Martin: Na nich jsme hráli už třikrát a vždy to byl velký zážitek. Ano, řadíme je mezi naše nejlepší koncerty. Doma se prostě hraje skvěle. No a vzhledem k tomu, že jsme hráli loni, tak bude asi pár let trvat, než si to zopakujeme. Ale zahrajeme si určitě a moc rádi, když přijde nabídka od města.

Bláža: Bylo moc príma, když nám tam "předskakoval" David Koller nebo loni Peter Nagy. Příště by nám publikum mohl zahřát třeba Karel Gott.



Dvacet let je mladík či mladice v nejlepších letech. Vše před sebou. Jak to vnímáte vy z hlediska kapely? Téměř všichni máte rodiny, času málo..

Martin: Tak v hudební branži je dvacet let už dost. Upřímně si nemyslím, že bychom si tady za dvacet let povídali o čtyřicetinách Peshaty. Ale dokud nás to bude bavit, tak pojedeme. Jak píšeš, času je stále míň a míň, to co náš stále drží je chuť, zábava a atmosféra na koncertech.

Bláža: Mohli by to pak za nás převzít třeba naše děti. Prachy podělíme samozřejmě!



Jak byste 20 let působení Peshaty na hudební scéně zhodnotili. Co se vše za tu dobu změnilo v kapele, na koncertech, v publiku, na hudební scéně…, Je něco, co byste udělali jinak?

Martin: Tahle otázka je možná na samostatnej článek. Takže telegraficky. V Peshatě jsme zažili dvě velká personální zemětřesení, která nás nepoložily. Fanoušci z našich začátků odrostli, vychovali děti, které nás začínají poslouchat. Dá se říct, že se tvoří druhá generace našich posluchačů. Už aby tady byla, neboť klubová návštěvnost velmi stagnuje. Zahráli jsme si s big bandem. Podívali jsme se i do zahraničí. Vydali sedm alb. A co jsme kdy měli udělat jinak? Na to se mě zeptej, až budeme končit a budu rekapitulovat. To bude asi slušný výčet!



Přemýšleli jste vlastně někdy, že byste opustili svět zvířátek - bajek? Co by bylo pak?

Martin: O textech já nepřemýšlím. Ale je pravda, že to by asi byl konec světa.

Bláža: Zvířátka jsou vděčný a takřka nevyčerpatelný téma, každý je má rád, je jich spousta a pilní badatelé k naší radosti neustále objevují nové druhy. A když dlouho žádné neobjeví, tak prostě nějaké zkříží jako tenkrát tu husokachnu. Záměrně se v textech vyhýbám tvorům na pokraji vymření, abych po jejich případném vymizení nemusel pracně stahovat písničku z oběhu (např. vybírat od lidí zpět CD).



Na závěr jedna klasická. Co vzkázat fanouškům, rodinám, dotčeným zvířátkům?

Martin: V sobotu vás rádi uvidíme v Miléniu, věřte nám, že budete odcházet s úsměvem na rtech a zapomenete na každodenní strasti a problémy. Peshata je totiž tím nejlepším lékem.

Bláža: Zvířátka, jež se cítí dotčena, že o nich ještě nevznikla píseň, nechť mi co nejdřív pošlou stručný CV a motivační dopis, proč právě o nich by měla vzniknout píseň, na email chcibytvnarozeninovymgulasi@uvar.to, díky!

David Peltán