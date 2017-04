Pátek výluku prodlouží, víc autobusů být ale nemůže

Táborsko – Výluka na trati je vždy komplikací. Pro cestující i pro dráhy, které se dostávají pod palbu pasažérů. Nepřetržité omezení provozu na trati Tábor – České Budějovice, které začalo v pondělí, se v pátek dostane do své druhé části.

Až do 4. května platí na trati Tábor - Budějovice výluka. Od pátku v úseku Planá m/L - ČB.Foto: Deník/Jiří Dintar

Výluka už ze směru z Budějovic neskončí ve Veselí nad Lužnicí, ale až v Plané nad Lužnicí. Náhradní autobusy tak budou jezdit až do 4. května 19 hodin. Víc jich ale dráhy nenasadí.



Zkouškou trpělivosti se pro cestující stal středeční pozdní spoj z Budějovic do Tábora, který se v Soběslavi na hodinu zastavil. Mluvčí drah Radka Pistoriusová vysvětlila, že se vyskytla porucha na trakčním vedení. „Ve stanici Soběslav se vyskytla porucha na zabezpečovacím zařízení. Celkem jsme nabrali 75 minut zpoždění, z toho šedesát právě ve stanici Soběslav,“ upřesnila a chápe, že to pro nikoho nebylo příjemné. S naplánovanou výlukou ale toto zpoždění nesouviselo.

Na sociálních sítí se objevují poznámky, že by autobusů mohlo být víc. „Logistika pro zajištění náhradní dopravy není vůbec jednoduchá, vypisujeme na ni výběrové řízení. Autobusy se přesně napočítají a musí jezdit v podobném režimu jako vlak, byť jedou delší cestu a tedy jim přeprava trvá déle. Chápeme, že je to nepříjemné, ale s tím se nedá nic dělat,“ vysvětlila mluvčí a dodala, že z tohoto důvodu není možné, aby od pátku cokoli měnili. Cestující z Budějovic do Tábora tak proto skutečně budou z autobusů vystupovat v Plané a posledních deset kilometrů do cíle dojedou zase vlakem. Plné pokrytí autobusy mají jen vybrané spoje, především expresy.

Ve čtvrtek kombinaci vlaku a autobusu otestovala například Marie Zelenková, která sice běžně z Českých Budějovic do Tábora vlakem nejezdí, dnes ale udělala výjimku. Výluka na trati ji překvapila, jí osobně ale nezpůsobila žádné komplikace.

„Vše pobíhalo hladce, spíš mi bylo líto řidičů autobusů. Jeden z nich přijel asi o pět minut později, takže jsme nabrali zdržení, ale strojvůdce to bez problémů dohnal,“ uvedla Marie Zelenková.

Ani Jaroslav Dvořáček z Českých Budějovic, který do Tábora přijel na návštěvu za svými příbuznými, nevnímal výluku na trati jako velkou komplikaci. „Obvykle jezdím autem, takže moc nevím, jak to chodí. Ale nic hrozného to nebylo. Jenom jsme v Budějovicích místo do vlaku nasedli do autobusu a z Veselí pak přijeli do Tábora vlakem. Horší by bylo, kdyby vůbec nejel,“ podělil se o zkušenost.

Jednou ze společností, která výluky zajišťuje autobusy, je Táborská dopravní. Její majitel Petr Zeman připouští, že v pondělí na trati vládl chaos. „První den to bylo dost chaotické, ale v těch dalších už se to zlepšilo. Problémy s organizací samozřejmě při výlukách bývají, lidé často nevědí, do jakého autobusu nastupovat. Pravdou je, že si za to mnohdy mohou i sami, protože neregistrují pokyny a zmatkují,“ míní dopravce.

Výluka na železnici je tak často nepříjemná i pro řidiče autobusů. Právě ti totiž často bývají terčem rozčilených lidí. „Už jsme si na to zvykli,“ usmívá se Petr Zeman. „Je jasné, že nikdo není nadšený, když musí stále přestupovat.“

Ani řidiči to tak nemají jednoduché, navíc překážky jim pod kola místy hází i silnice. „Nejhorší je, že v době výluky bývají ve výstavbě komunikace, kudy jezdíme. Teď aktuálně se jedná třeba o úsek mezi Českými Budějovicemi a Zliví. Stalo se, že jsme museli čekat na silnici přes padesát minut,“ upozorňuje Petr Zeman, podle jehož slov patří současná vlna výluk na trase Praha – České Budějovice k těm rozsáhlejším, které pamatuje.

Dopravu aktuálně zajišťuje zhruba osmdesát autobusů, vedle tří větších společností i menší soukromí dopravci.